Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (11.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Seit Jahren bekämen Sparer keine Zinsen mehr auf dem Konto. Einige hätten zudem noch Negativzinsen bezahlen müssen. Nun gehe auch noch die Inflation durch die Decke. Mit der ING wage sich die erste Bank aus der Deckung, die Kunden zumindest keine Strafzinsen mehr berechnen wolle. Das könnte Schule machen.Die ING Deutschland schaffe nach eigenen Angaben die Negativzinsen für einen Großteil ihrer Privatkunden ab. Zum 1. Juli erhöhe die Bank die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten, für die kein Verwahrentgelt fällig werde, von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro pro Konto. Das habe das Institut gestern mitgeteilt. Die ING Deutschland gebe damit die positive Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten frühzeitig an ihre Kundinnen und Kunden weiter."Mit der Erhöhung des Freibetrags für Guthaben auf dem Giro- und Extra-Konto entfällt das Verwahrentgelt für 99,9 Prozent unserer Kundinnen und Kunden", habe Nick Jue, Vorstandschef der ING in Deutschland, gesagt. "Wir haben als eine der letzten Banken ein Verwahrentgelt eingeführt und schaffen es als eine der ersten quasi wieder ab." Das Versprechen, mit Wegfall der Minuszinsen das Verwahrentgelt zu streichen, löse das Institut für fast alle Kunden schon vor einer Entscheidung der Europäischen Zentralbank ein.Angesichts der Rekord-Inflation nähmen Europas Währungshüter Kurs auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik. Dabei gelte eine erste Zinserhöhung im Juli als zunehmend wahrscheinlich. Derzeit müssten Banken 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken würden. Volkswirte würden erwarten, dass die Notenbank in diesem Jahr wahrscheinlich in mehreren Schritten zunächst diesen negativen Einlagensatz auf null Prozent anheben werde.Die ING überrasche Sparer positiv. Wie sich das auf die Erträge auswirke, sei jedoch unklar. In einem Umfeld steigender Zinsen sollten diese dennoch zulegen. Die letzten Quartalszahlen des Institutes seien hingegen enttäuschend gewesen, der Krieg in der Ukraine habe zu einer stark gestiegenen Risikovorsorge geführt.Die ING Groep-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2022)Mit Material von dpa-AFX