Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

6,02 EUR -5,67% (05.11.2020, 11:16)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

6,012 EUR -6,18% (05.11.2020, 11:20)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (05.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) unter die Lupe.Die ING Groep gelte als eine der Vorzeigebanken in der Eurozone. Die niederländische Großbank operiere in Deutschland ausschließlich mit einem Online-Angebot und sei damit Marktführer bei den Direktbanken. Doch nach schwachen Quartalszahlen schraube das Geldhaus seinen Anspruch zurück. Sei das ein Fehler?In den Monaten Juli bis September habe der Konzern 788 Mio. Euro verdient und damit 41 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Prognose der Analysten von 844 Mio. Euro sei damit gerissen worden. Grund dafür seien sinkende Erträge, höhere Kosten und eine gestiegene Vorsorge für Kreditausfälle gewesen. Die ING Groep-Aktie notiere heute satt im Minus.Die ING Groep wolle nach einem schwachen Ergebnis in Q3 die Kosten weiter drücken. Aus diesem Grund wolle der Konzern bis Ende 2021 rund 1.000 Stellen streichen. Gespart werden solle u.a. bei der Entwicklung von Produkten und der digitalen Integration sowie durch die Schließung von Filialen, wie die im EURO STOXX 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam bekannt gegeben habe. Die ING Groep habe zuletzt rund 53 000 Mitarbeiter beschäftigt.Die ING Groep-Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ING Groep-Aktie: