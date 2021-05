Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (07.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) unter die Lupe.Die Zukunft werde digital und das betreffe deutlich mehr Lebensbereiche als vor der Corona-Krise. Für viele Branchen sei das Virus ein Katalysator, der Entwicklungen beschleunige. Auch in der Bankenbranche sei Digitalisierung schon länger ein Thema gewesen, niemand habe in Europa allerdings nach vorne geprescht wie die ING. Die niederländische Bank habe gestern Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Sie würden zeigen, wie gut ein digitalisiertes Finanzinstitut durch die Krise kommen könne.Die ING Group habe am Donnerstag gemeldet, dass ihr Nettoergebnis im ersten Quartal um 50% auf 1,01 Mrd. Euro gestiegen sei, verglichen mit 670 Mio. Euro im Vorjahr. Im Vergleich zum Vorquartal sei das Nettoergebnis um 38,2% gewachsen. Das Ergebnis vor Steuern habe im ersten Quartal bei 1,46 Mrd. Euro gelegen, ein Plus von 44% gegenüber 1,02 Mrd. Euro vor einem Jahr. Die Gesamteinnahmen seien um 4,2% auf 4,7 Mrd. Euro von 4,51 Mrd. Euro im Vorjahr geklettert. Der Zinsüberschuss sei leicht um 0,3% auf 3,51 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,5 Mrd. Euro) gestiegen. Das sei besonders beachtlich, da viele Konkurrenten wegen der gesunken Leitzinsen hier ein Minus verbucht hätten. Profitieren können habe die Bank offenbar auch vom Börsenboom: Der Provisionsüberschuss sei im Vergleich zum Vorjahr um 9,1% gestiegen, insbesondere bei Anlageprodukten.Bemerkenswert seien auch die Ergebnisse der deutschen Tochter, die als Direktbank auf Filialen verzichte. Allerdings nicht wegen des Quartalgewinns. Unter dem Strich seien dort mit 245 Mio. Euro knapp 10% mehr als vor Jahresfrist übrig geblieben. Die Risikovorsorge für faule Kredite sei mit 13 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals und damit sehr niedrig geblieben. Das Provisionsergebnis sei bei der deutschen Tochter um 36% auf 150 Mio. Euro gestiegen. Das Zinsergebnis sei mit 522 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast stabil geblieben.Insgesamt habe die Bank 223 Mio. Euro für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt und damit nur ein Drittel dessen, was zu Beginn der Corona-Krise ein Jahr zuvor angefallen sei. In Deutschland bleibe die Vorsorge extrem niedrig und mache nur 0,04% aller vergebenen Darlehen aus. Die ING setze hier also voll auf den Aufschwung und das eigene Risikomanagement.Allenfalls Trader könnten jetzt noch auf einen steilen Anstieg der Kurse setzen. Die ING Groep-Aktie sei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link