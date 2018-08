Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (02.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA).Sowohl das bereinigte EBT mit 2,02 (Vj.: 1,99) Mrd. Euro als auch das bereinigte Nettoergebnis mit 1,44 (Vj.: 1,40) Mrd. Euro hätten in Q2/2018 im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen und die Markterwartungen übertroffen. Die Q2-Zahlen hätten - im Gegensatz zum Q1 - durchweg überzeugen können. Zum einen habe der Provisionsüberschuss, der angesichts der hohen Abhängigkeit vom Zinsüberschuss als zusätzlicher "Puffer" im aktuellen Niedrigzinsumfeld dient, zu überzeugen gewusst. Zum anderen habe das Kreditwachstum im Kerngeschäft gegenüber dem Vorquartal leicht an Dynamik gewonnen (Q2/2018: +2,5% q/q; Q1 2018: +2,2% q/q). Im Rahmen eines Interviews zu den Quartalszahlen habe CFO Timmermans angedeutet, dass die Dividende für das laufende Geschäftsjahr - trotz der zukünftig hohen Kapitalanforderungen - erhöht werden könne. Daran habe es nach dem Auftaktquartal Zweifel gegeben.Für den Titel würden nach Meinung des Analysten neben der attraktiven Bewertung, das robuste Kreditwachstum bei stabilen Nettozinsmargen sowie die progressive Dividendenpolitik (gewährleistet durch die guten Kapitalquoten) sprechen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die ING-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 17,00 Euro weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze ING Groep-Aktie:Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:12,852 EUR -1,08% (02.08.2018, 17:35)