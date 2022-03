Eine Einigung mit dem Iran könnte an den Aktienmärkten für Erleichterung sorgen, weil der Iran dann Öl liefern könnte. Das könnte den zuletzt stark gestiegenen Ölpreis fallen lassen - und würde somit für Entspannung am Energie-Markt sorgen und unter anderem bei etlichen Unternehmen die Kosten sinken lassen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Aus Angst vor den Kriegsfolgen hätten Europas wichtigste Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche ihre deutlichen Vortagesverluste mehr als verdoppelt. Marktteilnehmer hätten den anhaltenden Ukraine-Krieg mit massiven Verkäufen quittiert. Die Öl- und Rohstoffpreise hätten sich auf weiterhin hohem Niveau gehalten und Rezessions- und Inflationsängste befeuert.Der EURO STOXX 50 habe mit einem Minus von 4,96 Prozent bei 3.556 Punkten geschlossen. Daraus habe für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von mehr als zehn Prozent resultiert. Der französische CAC 40 habe am Freitag 4,97 Prozent auf 6.062 Punkte eingebüßt. Der britische FTSE 100 habe um 3,48 Prozent auf 6.987 Punkte nachgegeben."An den Märkten brennt es derzeit lichterloh", habe Marktanalyst Timo Emden von Emden Research konstatiert. Viele Investoren hätten sich nun die Frage gestellt, ob aus der jüngsten Verlustserie ein Crash werde. "Für Anleger gilt derzeit nur das Prinzip Sicherheit und den weiteren Verlauf des geopolitischen Konflikts zu beobachten. Gerade über das Wochenende könnten neue Entwicklungen viele auf den falschen Fuß erwischen. Dass FED-Chef Jerome Powell an seinen Plänen im Hinblick auf die Zinswende trotz des andauernden Krieges festhalten will, sorgt für eine zusätzliche Portion Unbehagen an den Märkten", so Emden.Alle Sektoren hätten Verluste verzeichnet. Am stärksten hätten die Bankenwerte verloren. Entsprechend seien die Papiere von Intesa Sanpaolo und von ING mit Kursabschlägen von jeweils über neun Prozent die Schlusslichter im EURO STOXX-50-Index gewesen.Versorger hätten sich unterdessen etwas nach den jüngsten starken Abgaben stabilisiert, auch wenn sie sich dem Abwärtssog nicht ganz hätten entziehen können. Die Abhängigkeit von russischen Gasimporten sei geringer als befürchtet, habe Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs geschrieben. Das Schwergewicht Iberdrola habe lediglich 1,2 Prozent verloren und sei damit zweitbester Wert im EURO STOXX gewesen. Im Plus habe lediglich der Lebensmitteleinzelhändler Ahold Delhaize gewesen.Unterdessen befänden sich die Atomgespräche mit dem Iran nach Einschätzung von Diplomaten in ihrer finalen Phase. "Wir sind nah dran", habe die britische Verhandlungsführerin, Stephanie Al-Qaq, auf Twitter geschrieben. Einige Verhandlungsparteien würden nun in ihre Hauptstädte zurückfliegen und seien bereit, gegebenenfalls bald wieder zu kommen. Das könne möglicherweise schon am Sonntag passieren, habe es in diplomatischen Kreisen geheißen.Sollten nicht mehr wie bisher hochrangige Beamte, sondern die Außenminister nach Wien kommen, gelte das als Signal für einen etwaigen Durchbruch. Jüngst habe der EU-Chefverhandler Enrique Mora allerdings vor zu viel Optimismus gewarnt.Seit Monaten würden Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien in Wien zwischen den USA und dem Iran vermitteln, um den Atompakt von 2015 zu retten. Zu den Mediatoren würden auch China und - trotz des Ukraine-Krieges - Russland gehören. Der Lösungsentwurf sehe vor, US-Sanktionen gegen Teheran aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken, um die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verhindern.Die USA seien seinerzeit unter Präsident Donald Trump aus dem Atompakt ausgestiegen und hätten bereits aufgehobene Sanktionen neuerlich verhängt. Im Gegenzug habe der Iran unter anderem begonnen, fast waffenfähiges Uran herzustellen.