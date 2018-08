Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,712 EUR +0,33% (07.08.2018, 11:53)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,702 EUR +0,24% (07.08.2018, 11:58)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (07.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Analystin Alexandra Schadow von der LBBW:Alexandra Schadow, Analystin der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) von 16 auf 15 EUR.ING habe im H1/18 ein Nettoergebnis von 2,6 Mrd. EUR (operativ: +5,6% yoy) berichtet. Der Gewinn je Aktie sei auf 0,68 EUR angestiegen. Damit habe die Bank die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Haupttreiber seien dabei - neben einer soliden Steigerung des wichtigen Nettozinsergebnisses (+2% yoy) - eine geringere Zuführung zur Kreditrisikovorsorge gewesen.Das Provisionsergebnis (-1,3%) habe unter schwächeren Aktivitäten in Financial Markets gelitten, getrieben vom Zinsumfeld und geringen Credit Spreads. Das Nettozinsergebnis habe neben Kundenwachstum von einer Ausweitung des Kreditvolumens (+2,4%) profitiert, vor allem außerhalb des Heimatmarktes. Die Nettozinsmarge sei gleichzeitig mit 1,54% (Unternehmensdefinition) auf teilweise wettbewerbsintensiven Märkten stabil geblieben.Die Cost/Income-Ratio habe mit 56% rund 3% über dem Vorjahr gelegen, getrieben von steigenden Personalkosten und regulatorischen Kosten (+6% bzw. +9%). Bis 2020 solle diese auf min. 52% gedrückt würden (Ziel 2018: 55%). Die historisch niedrige Kreditrisikovorsorge (15 Bps der RWA) habe das Ergebnis positiv beeinflusst. Der Anteil notleidender Kredite sei auf 1,6% zurückgegangen.Belgien). Diese liege weiterhin deutlich über den regulatorischen Anforderungen von 11,8% (SREP 2019). Das Management habe sich für 2020 eine Quote von 13,5% zum Ziel gesetzt (auf Basel IV Standards). Allerdings werde Basel IV (ab 2022) die harte CET1-Ratioohne Gegenmaßnahmen durch RWA-Effekte um geschätzte 2%-Punkte reduzieren. Die Eigenkapitalrentabilität habe einen Wert von 10,5% erreicht und habe damit innerhalb der Mittelfristplanung von 10 bis 12% gelegen. Das Unternehmen plane für die ersten sechs Monate eine Interimsdividende von 0,24 EUR/Aktie.Alexandra Schadow, Analystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die ING Groep-Aktie und reduziert ihr Kursziel von 18 auf 16 EUR. (Analyse vom 07.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ING Groep-Aktie: