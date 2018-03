Kursziel

ING Groep-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 20.02.2018 16,50 Buy Berenberg Andrew Lowe 14.02.2018 16 Halten LBBW Alexandra Schadow 12.02.2018 17,20 Buy Kepler Cheuvreux Benoit Petrarque 02.02.2018 17,80 Buy UBS Johan Ekblom 01.02.2018 14,80 Underweight Morgan Stanley Bruce Hamilton 31.01.2018 17 Halten Independent Research Markus Rießelmann 31.01.2018 17,40 Overweight JPMorgan Sofie Peterzens 31.01.2018 17 Hold S&P Global Firdaus Ibrahim 31.01.2018

14,162 EUR -1,94% (02.03.2018, 11:02)



14,15 EUR -2,08% (02.03.2018, 11:36)



NL0011821202



A2ANV3



INN1



INGA



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (02.03.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,80 oder 14,80 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ING Groep-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die ING Groep hat am 31.01.2018 die Q4/2017-Zahlen veröffentlicht. Gestiegene Kosten haben ING in Q4 ausgebremst. Sie musste operativ einen Gewinnrückgang hinnehmen, nachdem die Ausgaben um fast 11% gestiegen waren. Zugleich schrumpfen die Erträge - also die gesamten Einnahmen - leicht gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr konnte die ING ihr operatives Ergebnis stabil halten und profitierte dabei von einer steigenden Kundenzahl und leicht höheren Erträgen. Unterm Strich stieg der Jahresgewinn um knapp 6% auf 4,9 Mrd. Euro. In Q4 stieg der Gewinn unterm Strich sogar um mehr als ein Drittel auf rund eine Mrd. Euro. Der Sprung lag jedoch in erster Linie am Wegfall von Belastungen durch den Umbau der Bank, die das Ergebnis im Vorjahr noch mit satten 787 Mio. Euro belastet hatten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ING Groep-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Johan Ekblom, in einer Aktienanalyse vom 01.02.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein Kursziel von 18,30 auf 17,80 Euro gesenkt, sein "buy"-Rating aber bestätigt. ING bleibe unter den Banken der Benelux-Staaten das von ihm bevorzugte Wertpapier. Eine bessere Prognose für die Erträge werde jedoch kurzfristig von höheren Ausgaben ausgeglichen. Die Bewertung sei attraktiv mit Blick auf die Konkurrenten.Die niedrigste Kursprognose für die ING Groep-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 14,80 Euro. Bruce Hamilton, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hat in einer Aktienanalyse vom 31.01.2018 sein "underweight"-Votum für den Titel bestätigt und das Kursziel von 15,00 auf 14,80 Euro gesenkt. Wegen höherer Ausgaben der Bank habe er seine Schätzungen leicht reduziert. Mangels positiver Impulse für den Vertrieb sei die Bewertung seiner Meinung nach angemessen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ING Groep-Aktie?Börsenplätze ING Groep-Aktie: