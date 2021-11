XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (30.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.Das operative Ergebnis habe in Q3/2021 unter den Analystenprognosen sowie denen des Marktes gelegen. Ausschlaggebend seien Wertminderungen im Segment Fahrzeugtechnik gewesen. Der Schwäche im Automotive-Geschäft habe die anhaltende Erholung in den Segmenten Metalltechnik sowie Maschinen- und Anlagenbau (deutlicher Margenanstieg) gegenübergestanden. Zudem habe das Segment Bau/Infrastruktur ein weiterhin solides Margenniveau aufgewiesen (akquisitionsbedingt deutlicher Umsatzanstieg). Der Ausblick für 2021 sei ergebnisseitig jedoch reduziert worden. Bei einer unveränderten Umsatzguidance von 1,60 bis 1,75 Mrd. Euro rechne INDUS nun mit einem EBIT von 95 bis 110 (bisher: 100 bis 115) Mio. Euro.Armer habe seine Ergebnisprognosen für 2021e (u.a. EPS: 1,93 (alt: 2,26) Euro) und 2022e (u.a. EPS: 3,05 (alt: 3,17) Euro) gesenkt. Jedoch gehe der Analyst u.a. aufgrund der umgesetzten Maßnahmen im Zuge der Portfoliooptimierung nach wie vor von einer weiteren operativen Verbesserung in 2022 aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze INDUS Holding-Aktie: