Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

33,90 EUR +0,74% (24.02.2021, 17:36)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

33,80 EUR +0,60% (24.02.2021, 17:36)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (24.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) fest.INDUS habe gestern die bereits im Januar angepasste EBIT-Zielsetzung für 2020 präzisiert und einige weitere vorläufige Kennzahlen veröffentlicht. Der Konzernumsatz habe mit 1,56 Mrd. Euro ein etwas höheres Niveau erreicht als die Schätzung der Aktienanalysten von FMR Research von 1,52 Mrd. Euro. Das Konzern-EBIT von circa 25 Mio. Euro vergleiche sich mit der Schätzung der Aktienanalysten von FMR Research von 26 Mio. Euro.An der Einschätzung der Segmentergebnisse, wie von ihnen bereits im Januar 2021 veröffentlicht, würden die Aktienanalysten von FMR Research grundsätzlich festhalten. Für die Fahrzeugtechnik würden sie einen hohen Verlust erwarten. Wichtige Ergebnislieferanten würden dagegen das Segment Bau/Infrastruktur und auch der Maschinenbau sein.In der Metalltechnik habe sich eine teilweise Belebung des Auslandsgeschäftes bemerkbar gemacht. Wegen des Corona-bedingten Lockdowns dürfte der Medizin-/Gesundheitstechnik noch keine Erholung gelungen sein. In Q4/20 habe das Segment jedoch besser als in Q2/20 abgeschnitten.INDUS habe einen vorläufigen, operativen Cashflow von 174,4 Mio. Euro erzielt; er zeige sich damit gegenüber dem Vorjahr (167,7 Mio. Euro) erfreulich stabil. Dies sei nach Unternehmensangaben auf ein erfolgreiches Working Capital Management zurückzuführen. Wie in den vergangenen Quartalen werde die Nettoverschuldung nach Einschätzung der Aktienanalysten von FMR Research etwas höher ausfallen. Die Aktienanalysten würden eine EK-Quote von um die 40% erwarten, sodass INDUS weiterhin solide Bilanzverhältnisse aufweisen könne.Das Jahr 2021 sähen die Aktienanalysten von FMR Research weiterhin als ein Übergangsjahr an. Die INDUS-Aktie habe seit der Hochstufung der Aktienanalysten von FMR Research Mitte Dezember 2020 einen insgesamt positiven Kursverlauf. Die Aktie bleibe ihres Erachtens für langfristig orientierte Anleger weiterhin interessant. Zwischenzeitliche Korrekturphasen am Kapitalmarkt sähen die Aktienanalysten als Einstiegsgelegenheiten.