Die IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com (30.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) unter die Lupe.Die Q3-GuV der IMMOFINANZ sei durch einen Gewinn von EUR 28 Mio. aus dem Verkauf eines deutschen Bürogebäudes unterstützt worden. Gleichzeitig habe das Unternehmen trotz der hohen Portfolioverkäufe dieses Jahr (EUR 260 Mio.) die Bruttomieteinnahmen leicht auf EUR 71,4 Mio. steigern können (Q3 20 EUR 69,6 Mio., RBIe EUR 69,9 Mio.). Die Nettomieteinnahmen hätten sich auf EUR 56 Mio. belaufen, was den Analystenschätzungen entsprochen habe und gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben sei. Die oben erwähnte Veräußerung habe gleichzeitig das EBITDA gestützt, welches mit EUR 77 Mio. die Analystenschätzungen um ca. EUR 29 Mio. übertroffen habe (Q3 20: EUR 53,3 Mio.). Das Nettoergebnis habe bei EUR 67 Mio. (Q3 20: EUR 21,6 Mio.) und damit um EUR 38 Mio. über den Analystenschätzungen gelegen. Negativ zu vermerken sei, dass ein höherer Finanzierungsaufwand zum niedrigsten Ergebnis aus laufender Immobilienerwirtschaftung (FFO I) in diesem Jahr mit EUR 26,3 Mio. geführt habe (vs. Q3 20: EUR 33,8 Mio.; Konsens: EUR 30,2 Mio.). Der EPRA Buchwert und IFRS Buchwert seien um EUR 0,8 bzw. EUR 0,6 auf EUR 30,8 bzw. EUR 27,8 je Aktie gestiegen, unterstützt durch das besser als erwartete Ergebnis.Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass der Fokus der Veröffentlichung auf dem Ausblick für das GJ 22 liegen wird. Dieser deute auf eine rasche Reinvestition der Überschussliquidität von EUR 1,017 Mrd. per Q3 21 in Mieteinnahmen generierende Vermögenswerte (myhive, STOP SHOP) hin. Die IMMOFINANZ gehe davon aus, dass der Portfoliowert von derzeit ca. EUR 5 Mrd. bis zum Jahresende 2022 auf ca. EUR 6 Mrd. ansteigen werde, was unmittelbar zum Ergebnis aus laufender Immobilienerwirtschaftung (FFO I) beitragen werde, welches das Unternehmen mit mehr als EUR 135 Mio. (RBIe EUR 129 Mio.) beziffere. Das Management bekräftige auch sein Ziel, dass die IMMOFINANZ ein nachhaltiger Dividendenzahler mit einer Ausschüttungsquote von 70% des FFO I vor Steuern sein solle.Die Analysten der RBI begrüßen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022, der aufgrund der Annahme einer schnelleren Reinvestition über ihren Erwartungen liegt. Diese neue Visibilität sollte die Ergebnisse des dritten Quartals überwiegen, die jedoch abgesehen von der Verfehlung des FFO I ihrer Meinung nach ebenfalls sehr solide gewesen seien. Die Analysten sähen ihre FFO I-Schätzung für das GJ 21 bei ca. EUR 121 Mio. (Q1-3 EUR 91 Mio.) und damit weiterhin in Reichweite.Die letzte Empfehlung (14.06.2021) für die IMMOFINANZ-Aktie habe "buy" gelautet. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.