7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

22,80 EUR +0,44% (20.01.2022, 11:22)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

22,76 EUR -0,18% (20.01.2022, 12:06)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com (20.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) weiterhin zu kaufen.Die Analysten hätten ihre Schätzungen unverändert gelassen, da es abgesehen von einer angekündigten Fachmarktzentrumserweiterung in Polen, die bereits in ihren vorherigen Schätzungen implizit enthalten gewesen sei, keine weiteren Neuigkeiten gegeben habe. Für das Geschäftsjahr 2022e würden die Analysten weiterhin mit Investitionen von ca. EUR 750 Mio. in neue Projekte rechnen, die sich etwa im Verhältnis 60:40 auf Einzelhandel und Büro verteilen dürften. Erste Wohnimmobilien dürften im Jahr 2023e fertiggestellt werden.Die CPI Property Group habe ihr vorweggenommenes Pflichtangebot für die IMMOFINANZ mit einem Angebotspreis von EUR 21,2 je Aktie gestartet, welchen die S IMMO mit einem Angebotspreis von EUR 23,0 je Aktie für 10% entgegengetreten sei. Eine Erhöhung des Gebots durch CPI könnte letztlich sinnvoll sein, da man ein hohes Maß an Einfluss auf strategische Entscheidungen anstrebe und die S IMMO-Beteiligung dies einschränken könnte. Nach Erachten der Analysten könnten aber auch andere Optionen verfolgt werden, wie etwa eine mögliche Einigung mit der S IMMO oder das Festhalten an der derzeit bereits gesicherten Beteiligung von 32%. Die könnte jedoch durch die Wandlung der Wandelanleihe um ca. 13% verwässert werden.Beide Angebote würden derzeit deutlich unter dem Nettovermögenswert liegen und angesichts der Investitionspipeline und des Vorstoßes in den Wohnimmobilienbereich den Wert der IMMOFINANZ nicht vollständig widerspiegeln. Der Eigentümerwechsel und die erhöhte Aufmerksamkeit könnten jedoch potenzielle Kurstreiber sein.Die IMMOFINANZ sehe sich mit einem Pflichtangebot der CPI Property Group und einem Teilübernahmeangebot der S IMMO konfrontiert. Die entscheidende Frage sei nun, ob CPI nicht in Kauf nehmen wolle, den Einfluss auf die IMMOFINANZ mit der S IMMO möglicherweise zu teilen und bereit sein werde, ein erhöhtes Angebot abzugeben, um das zu verhindern oder ob man sich mit der bereits gesicherten Beteiligung zufriedengebe. Sollten sich die Angebote nicht ändern, könnte es zu einer vorübergehenden Kurskorrektur kommen, jedoch sähen die Analysten auch abseits der Übernahmemeldungen Aufwärtspotenzial für die Aktie, die deutlich unter dem Nettovermögenswert und weiterhin mit einem Abschlag zu Vergleichsunternehmen notiere.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die IMMOFINANZ-Aktie mit einem Kursziel von EUR 26,25. (Analyse vom 20.01.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.