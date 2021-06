Börsenplätze IBU-tec-Aktie:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (14.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Starke Nachrichten zum Wochenauftakt: IBU-tec habe mit einem asiatischen, global tätigen Konzern eine umfassende Vertriebskooperation für das aktuelle Batteriematerial und künftige Produkte geschlossen. Damit gelinge dem Weimarer Unternehmen ein wichtiger Schritt bei der beschleunigten Durchdringung des asiatischen Marktes und dem Ausbau des Batteriebereichs. Einsatzgebiete des aktuellen Produkts seien Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Batteriezellen, die z.B. für Elektromobilität und stationäre Energiespeicher genutzt würden. Ab Anfang des vierten Quartals 2021 werde es global am Markt angeboten.Zur Erinnerung: Habe IBU-tec hier bisher als Zulieferer für Batterierohstoffe agiert, werde man in Zukunft ein Produkt aus seinen eigenen Drehrohröfen für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Batteriezellen auf den Markt bringen. Erste Vertriebsaktivitäten würden bereits laufen. Mit VARTA gebe es einen namhaften Interessenten an dem hocheffizienten Batterierohstoff. Hinter vorgehaltener Hand würden in Finanzkreisen aber auch Namen wie die koreanische LG Chem, die chinesische CATL und selbst der Elektroautopionier Tesla die Runde machen.Weitere Abschlüsse dieser Art dürften in den kommenden Wochen und Monaten folgen: Aufgrund des großen Potenzials der Vertriebskooperation und dem bereits jetzt hohen Interesse an dem Batterieprodukt werde IBU-tec damit beginnen, auf Vorrat zu produzieren und werde die entsprechende Lagerhaltung bis Jahresende weiter ausbauen.Der Newsflow dürfte in den kommenden Wochen und Monaten positiv bleiben. Das aktuelle Kursniveau biete Anlegern daher weiterhin eine gute Gelegenheit, um einen Fuß bei diesem interessanten Spezialwert in die Tür zu stellen. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser würden die IBU-tec-Aktie erst bei 64 Euro fair bewertet sehen. "Der Aktionär" spekuliere auf weiter steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von IBU-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link