Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (08.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Oktober habe Tesla angekündigt, die Fahrzeuge mit Standardreichweite auf Akkus, die auf Lithium-Eisenphospat (LFP) basieren würden, umzustellen. Das notwendige Batteriematerial dafür beziehe der E-Auto-Pionier derzeit (noch) aus Asien. Andere Hersteller wie Mercedes oder Volkswagen hätten den Einsatz von LFP-Akkus ebenfalls angekündigt. Ein Trend, von dem am Ende auch IBU-tec profitieren dürfte.Nach Auslaufen eines internationalen Patents habe das Spezialchemie-Unternehmen Anfang Oktober in seinen Drehrohröfen mit der Produktion eines eigenen LFP-Batteriematerials begonnen. Das Produkt werde künftig in Eigenregie unter dem Namen LFP 400 am Markt angeboten und sei dabei vor allem für die Weiterverarbeitung zu Kathoden vorgesehen. Die Anwendungsbereiche seien vielfältig und würden vom Einsatz für Batterien in E-Autos über Flurförderzeuge, E-Bikes und Hörgeräte bis hin zu Bootsmotoren reichen.Erste Aufträge seien bereits vor dem offiziellen Produktionsstart eingegangen. Derzeit würden die Kunden mit Probematerial beliefert. Namen und Herkunft der Abnehmer würden wie gewohnt unter Verschluss gehalten. Wichtig: Vorstand Ulrich Weitz sehe die Prognose für 2021 als gesichert an. Stand heute solle bei Erlösen von 39 Millionen Euro (Vorjahr: 33 Millionen Euro) eine EBITDA-Marge von 18 Prozent erreicht werden.Ab dem kommenden Jahr dürften dann großvolumigere Bestellungen bei IBU-tec eingehen. Um die hohe Nachfrage adäquat bedienen zu können, seien Rohstoffe frühzeitig bestellt, erste Bestände vorproduziert und die Kapazitäten auf rund 4.000 Tonnen ausgebaut worden.Ein Jahr später sollten in dem Kernsegment dann bereits bis zu 30 Prozent der Gesamtumsätze erwirtschaftet werden. Im Gesamtkonzern werde für das Jahr mit Umsätzen von bis 100 Millionen Euro geplant, bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent.Vor gut einem Jahr sei bei der Aktie der Startschuss für eine dynamische Aufwärtsbewegung gefallen. Nach einer mehrmonatigen Konsolidierung auf hohem Niveau sei das Feld für eine nachhaltige Trendfortsetzung bestellt - zumal IBU-tec neben den Batteriematerialien noch mehr heiße Eisen im Feuer habe."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 08.12.2021)