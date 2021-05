Xetra-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

42,00 EUR -0,94% (21.05.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

42,50 EUR +1,19% (21.05.2021, 20:01)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (24.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Das Weimarer Spezialchemie-Unternehmen entwickele und produziere innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Im Fokus stehe dabei v.a. die Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Batteriezelle. Mit VARTA habe bereits ein renommierter Kunde für das neue Produkt gewonnen werden können. Weitere dürften folgen. LFP-Batterien, auf die auch Tesla künftig verstärkt setzen wolle, würden u.a. für eine verbesserte Reichweite bei Elektrofahrzeugen sorgen. Einsatzmöglichkeiten würden sich aber auch in Batterien für Hörgeräte, stationäre Energiespeicher oder Bootsmotoren finden.Besonders spannend: IBU-tec werde ab September 2021 mit der Vermarktung seiner eigenen LFP-Materialien beginnen, sobald die Lizenz des bisherigen Kunden ausgelaufen sei. Noch stehe hier also nichts Zählbares zu Buche. Bis 2025 wolle der Vorstand im LFP-Bereich aber über 40% des EBITDA erwirtschaften. Anleger könnten sich also auf eine rasante Entwicklung einstellen - zumal die Gesellschaft mit dem Bereich Glasbeschichtung ("Glascoating") ein weiteres heißes Eisen im Feuer habe.Die IBU-tec-Aktie sollte nach der jüngsten Schwächephase nun wieder Kurs auf die 50-Euro-Marke nehmen. Das Kursziel von Hauck & Aufhäuser betrage 64,50 Euro - daraus resultiert ein Kurspotenzial von rund 55%, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IBU-tec-Aktie: