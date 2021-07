Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen zogen die Aktien von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) gestern in der Spitze um gut 5% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gegengleich die Kursreaktionen bei Halliburton (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL): Der Ölfeldausrüster, der ebenfalls Zahlen präsentiert habe, erwarte einen mehrjährigen Aufschwung in der Ölservice-Branche. Nach leichten Kursverlusten zum Auftakt hätten dessen Papiere jedoch ins Plus gedreht, das am Ende 3,7% betragen habe.Ganz generell seien aber gestern die größten Gewinner an den US-Börsen diejenigen Titel gewesen, die an den Tagen zuvor im Umfeld der neu aufgekommenen Pandemiesorgen am stärksten unter die Räder gekommen seien. Dazu würden etwa die Aktien des Kreditkartenkonzerns American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) und des Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) zählen. Noch stärker hätten sich nur die Aktien von Fluglinien à la American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL), Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Symbol: UAL) erholt. (21.07.2021/ac/a/m)