Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) (+0,8%) dürfte eine NAND-Speicherchip-Sparte an das südkoreanische Unternehmen SK Hynix um USD 10,0 Mrd. verkaufen.



IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) habe gestern nachbörslich die Ergebnisse für das dritte Quartal berichtet. Obwohl die Zahlen die Analystenerwartungen hätten übertreffen können, seien die zum dritten Mal in Folge rückläufigen Umsätze negativ aufgenommen worden. Die Aktie sei nachbörslich 2,5% tiefer gewesen.



Auch BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe gestern nachbörslich die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Vor allem der Freie Cash Flow von EUR 3,07 Mrd. sowie ein Absatzanstieg von 8,6% hätten für Aufmerksamkeit gesorgt.



Heute würden unter anderem Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM), P&G (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in den USA sowie BHP (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF), UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) und Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) in Europa berichten. (20.10.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA profitierten gestern Fluglinien von einer Meldung der US-Transportbehörde, der zufolge die Anzahl der täglich Reisenden am Sonntag erstmals seit sieben Monaten über eine Million stieg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) seien 3,9% höher gewesen, Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) und American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) seien um 0,1% bzw. 0,8% gestiegen.