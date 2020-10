Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

104,05 EUR -2,48% (20.10.2020, 09:30)



Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:

104,25 EUR -2,71% (20.10.2020, 09:09)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

125,52 USD -0,33% (19.10.2020, 22:10)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (20.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das IT-Urgestein IBM habe in Q3 trotz boomender Cloud-Dienste weitere Geschäftseinbußen erlitten. In den drei Monaten bis Ende September sei der Umsatz im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 17,6 Mrd. Dollar (15,0 Mrd. Euro) zurückgegangen, wie der Konzern am Montag nach US-Börsenschluss bekannt gegeben habe. Der Nettogewinn sei dennoch um zwei Prozent auf 1,7 Mrd. Dollar geklettert.IBM habe weiterhin starke Zuwächse im lukrativen Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet verbucht. Hier seien die Erlöse insgesamt um 19 Prozent auf 6,0 Mrd. Dollar gestiegen. Die Schwächen im traditionellen Hardware-Kerngeschäft mit Servern und Großrechnern habe dies jedoch nicht kompensieren können.Obwohl die Ergebnisse insgesamt im Rahmen der Markterwartungen gelegen hätten, habe die Aktie nachbörslich zunächst mit leichten Kursverlusten reagiert. Aufgrund der weiterhin erhöhten Ungewissheit aufgrund der Corona-Pandemie habe IBM abermals keinen Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr abgegeben. Das sei bei Anlegern offenbar nicht gut angekommen. Vorläufige Quartalszahlen seien ohnehin schon bekannt gewesen.IBM habe jüngst angekündigt, sein IT-Infrastruktur-Geschäft abzuspalten und eigenständig an die Börse zu bringen. Der Fokus solle künftig noch stärker auf dem Cloud-Geschäft liegen. IBM befinde sich seit Jahren in einem tiefgreifenden Konzernumbau hin zu neuen, wachstumsstärkeren Geschäftsfeldern. Neben den Cloud-Services würden dazu beispielsweise auch Datenanalyse und künstliche Intelligenz zählen.Anleger setzen die IBM-Aktie auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IBM-Aktie: