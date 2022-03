Börsenplätze IBM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

113,95 EUR -0,04% (10.03.2022, 11:06)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

126,22 USD +0,43% (09.03.2022, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (10.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Laut Goldman Sachs seien Dividenden-Aktien billig und würden mit einem höheren Abschlag zum Markt gehandelt als üblich. Die Analysten hätten daher eine Liste mit Aktien zusammengestellt, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen, moderate Auszahlungsquoten und starkes Dividendenwachstum bieten würden. Mit auf der Liste: die IBM-Aktie.Der US-Technologieriese sei per Definition ein Dividendenaristokrat, da er mittlerweile 26 Jahre in Folge seine Ausschüttungen erhöht habe. Über die vergangenen drei Jahre seien die quartalsweise anfallenden Zahlungen jedoch nur um ein Cent erhöht worden - zuletzt auf 1,64 USD. Für die nächsten Quartale rechne der Analystenkonsens jedoch mit einer kräftigeren Dividendenerhöhung auf 1,71 USD. Das würde beim aktuellen IBM-Kurs von 126,22 USD eine Dividendenrendite von 5,6% bedeuten.Dass auch in künftigen Krisenzeiten die höhere IBM-Dividende nicht in Gefahr sein dürfte, lasse ein Blick auf den starken Cashflow vermuten. Denn der Fokus werde vom Management nicht auf das Umsatzwachstum gesetzt, sondern auf stabile Margen und Profite.Die Cashflow-Marge habe im vergangenen Jahr bei 22,3% gelegen und 59% des Free Cashflows seien ausgeschüttet worden - es bleibe damit genügend Luft für künftige Dividenden. Auch wenn die Investitionen in die Cloud und Zukäufe in den vergangenen Jahren die Cash-Entwicklung zugunsten langfristig höherer Cloudgewinne schmälern würden.Für konservative Anleger mit einer Vorliebe für Value-Aktien sei die IBM-Aktie auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv. Große Sprünge bei der Kursentwicklung dürften mittelfristig allerdings nicht zu erwarten sein. Im Gegenzug gebe es eine stabile und steigende Dividende und ein geringes Verlustrisiko, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link