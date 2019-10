Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

121,70 EUR -5,18% (17.10.2019, 08:52)



XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:

128,30 EUR (16.10.2019)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

142,11 USD (16.10.2019)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (17.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.IBM habe angesichts des anhaltend schwachen IT-Kerngeschäfts erneut Geschäftseinbußen verkraften müssen. Im dritten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 18,0 Milliarden Dollar gesunken, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft sei um 38 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar eingebrochen.Nach Bekanntgabe der Ergebnisse sei die Aktie zeitweise um bis zu sechs Prozent eingebrochen. IBM stecke schon länger in einem tiefgreifenden Konzernwandel, der bislang noch nicht die erhofften Erfolge gebracht habe. Das IT-Urgestein setze auf neue Geschäftsbereiche wie Cloud-Dienste, Datenanalyse und künstliche Intelligenz und verbuche hier teilweise auch starkes Wachstum. Das reiche jedoch nicht, um die Probleme in der klassischen Hardware-Sparte mit Servern und Großrechnern zu kompensieren.Im Fokus des Geschäftsberichts hätten diesmal auch die Zahlen des Zukaufs Red Hat gestanden, die bisher größte Übernahme von IBM. Für die auf das Betriebssystem Linux spezialisierte US-Software-Firma habe IBM im vergangenen Jahr 34 Milliarden Dollar hingelegt, nun seien die Ergebnisse erstmals in der Konzernbilanz aufgetaucht. Red Hat habe ein Umsatzplus von 19 Prozent gemacht, habe aber auch hohe Kosten verursacht, die am Gewinn gezehrt hätten.Red Hat sei vor 25 Jahren mit einer eigenen Variante des Open-Source-Betriebssystems Linux gestartet, die vor allem auf Servercomputern verwendet werde. Heute entfalle der meiste Umsatz auf das Softwarepaket und Serviceangebot Red Hat Enterprise Linux sowie andere Technik, die häufig in Rechenzentren eingesetzt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze IBM-Aktie: