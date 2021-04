NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

141,57 USD -0,60% (26.04.2021, 22:10)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (27.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - IBM-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) charttechnisch unter die Lupe.Die Aktie von "big blue"-IBM sei völlig unverdächtig, zu der Spezies der heißgelaufenen Technologietitel zu gehören, denn seit mehr als 20 Jahren bewege sich das Papier unter dem Strich seitwärts. Mit dem Sprung über das Hoch von 1999 bei 139 USD ergebe sich nun aber eine spannende charttechnische Steilvorlage. Zum einen hätten damit weitere Hürden in Form der 38-Monats-Linie (akt. bei 132,20 USD) sowie des 50%-Fibonacci-Retracements des gesamten Hausseimpulses von 2002 bis 2013 (134,97 USD) zurückerobert werden können. Zum anderen habe die IBM-Aktie damit die Bodenbildung seit März 2020 abgeschlossen.Zusätzlicher Rückenwind komme aktuell von Seiten diverser Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten die untere Umkehr im Verlauf des RSI sowie den Flaggenausbruch beim MACD. Beide Indikatoren hätten zuvor bereits mehrjährige positive Divergenzen ausgebildet. Das Kursziel - abgeleitet aus der diskutierten Bodenbildung - lasse sich auf rund 165 USD taxieren. Dieses Anschlusspotenzial würde ausreichen, um die nächste positive Weichenstellung zu vollziehen. Gemeint sei der Bruch des seit dem Frühjahr 2013 bestehenden Baissetrends (akt. bei 153,32 USD). Die Erholungshochs von Juni und Oktober 2020 bei gut 135 USD könnten Anleger indes als Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:118,10 EUR -0,63% (26.04.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:117,35 EUR +0,17% (27.04.2021, 08:03)