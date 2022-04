Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze IBM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

120,96 EUR +0,97% (20.04.2022, 09:35)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

129,15 USD +2,36% (19.04.2022, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (20.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.IBM habe gestern nachbörslich ein solides Zahlenwerk zum ersten Quartal des laufenden Jahres vorgelegt.Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8% gesteigert werden können (währungsbereinigt +11%) und somit USD 14,2 Mrd. über den Analystenschätzungen von USD 13,85 Mrd. gelegen. Verkäufe an die im November abgespaltene Infrastruktursparte Kyndryl hätten rund 5% zum Wachstum beigetrugen.Diese Abspaltung habe sich auch auf das Nettoergebnis ausgewirkt. So sei dieses niedriger ausgefallen als im Vergleichszeitraum. Das Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen habe jedoch um 62% gesteigert werden können. Unter dem Strich habe sich so ein Ergebnis je Aktie von USD 1,4 ergeben, womit man die Erwartungen von USD 1,38 ebenfalls habe übertreffen können.Für das Jahr 2022 zeige man sich zuversichtlich und gehe davon aus, im oberen Bereich der prognostizierten Umsatzspanne (mittleres einstelliges Wachstum) landen zu können. Das Geschäft mit Kyndryl solle sich weiterhin positiv auswirken; dafür rechne man mit Einbußen von 3 bis 4% aufgrund von Wechselkursauswirkungen.Die letzte Empfehlung für die IBM-Aktie lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.