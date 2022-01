Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (25.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine starke Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services habe dem Computer-Urgestein IBM sein größtes Umsatzplus seit Jahren beschert. In den drei Monaten bis Ende Dezember hätten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar (14,8 Milliarden Euro) zugelegt, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss in Armonk mitgeteilt habe.Unter dem Strich habe IBM 2,3 Milliarden Dollar und damit gut eine Milliarde mehr als vor einem Jahr verdient. Damals habe das Quartalsergebnis allerdings auch stark unter hohen Kosten für den Konzernumbau gelitten.IBM bemühe sich seit Jahren um eine Neuaufstellung, im November erst sei ein großer auf IT-Infrastruktur ausgerichteter Konzernbereich unter dem Namen Kyndryl abgespalten worden. IBM setze unterdessen auf neuere Geschäftsfelder wie Beratungs- und Analysedienste sowie Cloud-Services und künstliche Intelligenz.Bei Anlegern seien die Quartalszahlen gut angekommen, die Aktie habe nachbörslich mit einem Kursgewinn von über fünf Prozent reagiert. Im Gesamtjahr 2021 habe IBM den Umsatz um rund vier Prozent auf 57,4 Milliarden Dollar erhöht. Der Nettogewinn habe um knapp drei Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar zugenommen.Neueinsteiger würden dieses klare Signal abwarten. Bereits investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur IBM-Aktie. Weitere wichtige Marken auf dem Weg nach oben seien: Das Oktoberhoch 2021 bei 146,00 Dollar sowie das 52-Wochen-Hoch, das im Juni vergangenen Jahres bei 152,84 Dollar markiert worden sei. (Analyse vom 24.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.