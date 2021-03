Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der spanische IBEX 35 fällt heute fast um 1,5% und zeigt eine deutlich schlechtere Performance als andere europäische Benchmarks, so die Experten von XTB.Der Index werde von den Aktien von BBVA ( ISIN ES0113211835 WKN 875773 ), einer spanischen Bank mit erheblichem Engagement in der Türkei, nach unten gezogen. Die Aktie der Bank gebe heute um 6% nach, nachdem der Gouverneur der CBRT entlassen worden sei. BBVA habe ein Gewicht im Index von über 6%, was den IBEX zum schwächsten Blue-Chip-Index in Europa heute mache.Der Index setze die letzte Woche begonnene Korrektur fort und notiere bereits über 4% unter den jüngsten Höchstständen. Der SPA35 sei heute im Stundenchart unter den SMA200 und die Aufwärtstrendlinie gefallen und versuche, die Unterstützungszone zwischen 8.350 und 8.380 Punkten zu durchbrechen. Diese Zone sei durch frühere Kursreaktionen sowie durch die untere Grenze der lokalen Marktgeometrie gekennzeichnet. Ein Bruch würde den Weg zur nächsten Unterstützung bei 8.250 Punkten ebnen. (22.03.2021/ac/a/m)