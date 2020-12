Tradegate-Aktienkurs Hyundai Motor GDR-Aktie:

Kurzprofil Hyundai Motor Co. Ltd.:



Hyundai Motor Co. Ltd. (ISIN: USY384721251, WKN: 885166, Ticker-Symbol: HYU) ist ein in Korea ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Herstellung und im Vertrieb von Automobilen tätig ist. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt das Unternehmen sein Geschäft in drei Segmenten. Das Fahrzeugsegment stellt Nutzfahrzeuge her, darunter PKW, LKW, Busse und Spezialfahrzeuge. Das Segment bietet auch Kfz-Wartungsdienste und zugehörige Teile an. Das Finanzsegment bietet hauptsächlich Finanzdienstleistungen an, einschließlich Ratenfinanzierung, Leasing, Kreditkarten. Das Segment Sonstige ist hauptsächlich mit der Herstellung von Schienenfahrzeugen und -systemen sowie mit der Bereitstellung von Zugwartungsdiensten befasst. (15.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hyundai Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die GDR-Aktie von Hyundai Motor Co. Ltd. (ISIN: USY384721251, WKN: 885166, Ticker-Symbol: HYU) unter die Lupe.Die Roboter von Boston Dynamics würden bereits Anwendung im Logistik-Bereich finden. Der südkoreanische Konzern habe sich überraschend nun eine 80%-Mehrheit am US-Unternehmen gesichert. Mit einem 2021er-KGV von 9 sei Hyundai Motor recht günstig bewertet und stärke mit dem Roboter-Geschäft von Boston Dynamics seine Innovationskraft. Auch beim spannenden Thema Wasserstoff-Technologie seien die Südkoreaner sehr gut dabei. Wer in den Elektromobiltäts-Bereich etwas konservativer investieren möchte, der könne weiter auf Hyundai Motor setzen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.12.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Hyundai Motor GDR-Aktie: