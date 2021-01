Tradegate-Aktienkurs Houlihan Lokey-Aktie:

Kurzprofil Houlihan Lokey:



Houlihan Lokey, Inc. (ISIN: US4415931009, WKN: A14WN3, Ticker-Symbol: 2HL, NYSE Ticker-Symbol: HLI) ist eine globale, unabhängige Investmentbank, die sich auf Fusionen und Übernahmen (M&A), Kapitalmärkte, finanzielle Restrukturierung, Bewertung und strategische Beratung konzentriert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unternehmensfinanzierung, finanzielle Restrukturierung und Finanzberatung. Das Unternehmen bietet Finanzexperten eine integrierte Plattform, die es ihnen ermöglicht, ihre Kunden zu beraten. Die Corporate Finance-Aktivitäten umfassen zwei Kategorien: M&A und Kapitalmarktberatung. Das Segment Finanzberatungsdienste umfasst finanzielle Gutachten und eine Reihe von Bewertungs- und Finanzberatungsdiensten in den Vereinigten Staaten. Es bietet auch strategische Beratungsdienste für Kunden an. Das Segment Finanzielle Restrukturierung bietet Schuldnern und Gläubigern Beratung an. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Houlihan Lokey-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Houlihan Lokey Inc. (ISIN: US4415931009, WKN: A14WN3, Ticker-Symbol: 2HL, NYSE Ticker-Symbol: HLI) unter die Lupe.Houlihan Lokey schien wie gemacht als Trade für eine Pleitewelle im US- Unternehmenssektor. Denn die Investmentbank sei auf die Restrukturierung von Firmen spezialisiert. Bisher sei die Insolvenzwelle ausgeblieben, auch wenn die Umsätze in diesem Segment stark angezogen hätten. Houlihan Lokey habe im gebrochenen Geschäftsjahr für das dritte Quartal 2021 die Erwartungen der Analysten klar übertroffen.Erfreulich sei, dass das Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 125 Mio. USD um 200 Mio. USD aufgestockt werde. Die Dividende von 0,33 USD je Aktie sei bestätigt worden. Das entspreche aktuell einer Rendite von 2,4%.Houlihan Lokey sei ein Nischenplayer, der jedoch gut positioniert sei, um sowohl von einem Aufschwung in der US-Wirtschaft, als auch zunehmenden Pleiten zu profitieren. "Der Aktionär" habe die Aktie im Herbst empfohlen und halte an seiner positiven Einschätzung fest. Neueinsteiger sollten darauf warten, ob der Kurs an der 50-Tage-Linie bei 67,85 USD nach oben abpralle. Der Aufwärtstrend sei intakt. Das Ziel liege bei 85 Euro bei einem Stopp von 35 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Börsenplätze Houlihan Lokey-Aktie: