Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 1,50 EUR



Kurschance: 285%



Kursziel 24M: 2,50 EUR



Kurschance: 541% Stammdaten ISIN: CA54342Q1063



WKN: A3DDZU



Ticker: H1N



NEO: NFXT Kursdaten Kurs: 0,390 EUR



52W Hoch:0,740 EUR



52W Tief: 0,344 EUR Aktienstruktur Aktienanzahl: 116,39 Mio.



Market Cap (€): 45,39 Mio Chance / Risiko Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 26.04.2022

NFT Hot Stock meldet Deal mit NFT-Plattform DatChat

541% NFT und Metaverse Hot Stock nach 7.050% mit tokens.com ($COIN.NE)

Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN: CA54342Q1063, WKN: A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) meldet heute Morgen einen Riesendeal mit der führenden NFT-Monetarisierungs-Plattform DatChat Inc. Ziel der Allianz ist es, die VenVuu NFT Monetarisierungsplattform von DatChat in HoKs Project Origin Metaverse zu integrieren, mehr Asset-Möglichkeiten für Content-Ersteller. zu schaffen und gegenseitig von der Cross-Promotion der Produkte und Dienstleistungen des jeweils anderen zu profitieren. Die Aktien unseres NFT und Metaverse Aktientips Looking Glass Labs Ltd dürften heute mit einer Kursrallye auf die wegweisende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd hat sensationelle 6,2 Mio. CAD$ Umsatz in 37 Minuten erzielt. Die erste Serie von 10.000 NFT's war innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Zudem kassiert unser NFT und Metaverse Aktientip für jeden Wiederverkauf der einzigartigen 3D Avatare lebenslange Lizenzgebühren. Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. ist auf dem Weg zu einer der führenden digitalen Agenturen für die Herstellung und Vermarktung von NFT's für das boomende Metaverse. Der NFT-Markt in einer der wachstumsstärksten Zukunftsmärkte. Laut Reuters hat der NFT-Markt im ersten Halbjahr 2021 ein Volumen von 2,5 Mrd. Dollar erreicht. Das entspricht einem Wachstum um den Faktor 200 im Vergleich zu den 13,7 Mio. $ Umsatz im ersten Halbjahr 2020. Looking Glas Labs Inc. 100%ige Tochtergesellschaft House of Kibaa (HoK) ist ein digitales Studio, das an der Spitze der Technologien in den Bereichen Blockchain, NFT und Metaverse steht. HoK entwirft und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3D-Assets, so dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in verschiedenen NFT-Blockchain-Umgebungen existieren können. Im Mai 2021 führte HoK seine Genesis-Mitgliedschaft ein, die es den Inhabern ermöglicht, einen NFT zu kaufen und ein Leben lang digitale HoK-Produkte zu erhalten, die monatlich ausgestrahlt werden. Die anfänglich geprägten Genesis-Mitgliedschaften wurden von HoK zu je 500 US-Dollar verkauft und brachten innerhalb von vier Wochen einen Erlös von 490.000 US-Dollar ein. Zum 30. September 2021 wurden Genesis-Mitgliedschaften auf dem Sekundärmarkt für $ 9.814 weiterverkauft, was einem Preisanstieg von über 1.850% in 5 Monaten entspricht. Durch Kooperationen und Beratungsmöglichkeiten, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wird unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glas Labs Inc. ein Portfolio von dauerhaften Lizenzeinnahmen aufbauen, die zu beständigen, risikoarmen, passiven Einnahmen führen. Im Branchenvergleich erscheint unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN: CA54342Q1063, WKN: A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) derzeit günstig bewertet. Der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 423,12 Mio. $ eingesammelt. Der NFT Marketplace OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) wird damit mit rund 13,3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) rund 274 mal höher bewertet als unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. jetzt die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.



Aus 10.000 EUR wurden mit NFT-Aktien bis zu 715.000 EUR

Sensationelle Übernahme im boomenden Metaverse und NFT-Sektor

Mit NFT-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.050% von 0,04 USD auf in der Spitze 2,86 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 715.000 EUR. NFT-Marktplätze gelten als die Zukunft des Metaverse und der Kryptowelt. Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.



Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 274 mal höher bewertet

Im Branchenvergleich erscheint unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) derzeit günstig bewertet. Die Wettbewerber unseres NFT und Metaverse Aktientips sind bis zu 274 mal höher bewertet. NFT Marktplätze sind die Zukunft des Metaverse und der Kryptowelt. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden NFT- und Metaverse-Sektor. Die NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.050% von 0,04 USD auf in der Spitze 2,86 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 715.000 EUR. Der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) hat zuletzt 32,05 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) mit rund 150 Mio. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) rund drei mal so hoch bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) hat zuletzt 160,97 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) mit rund 3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) rund 62 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) von LarvaLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) von DapperLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Somit wird der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 423,12 Mio. $ eingesammelt. Der NFT Marketplace OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) wird damit mit rund 13,3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) rund 274 mal höher bewertet als unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Die Aktien des Marktplatzes für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) sind um bis zu 20.072% von 0,18 CAD auf in der Spitze 36,31 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien unseres Crypto Currency Hot Stock Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) ein Vermögen von bis zu 2.017.222 EUR. Aktuell wird unser Kryptowährungen Aktientip Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) an der Börse mit rund 568 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 13 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd.



NFT und Metaverse Hot Stock 2022 - Strong Outperformer - Kursziel 24M 2,50 EUR - 541% Aktienchance

NFT Hot Stock meldet Deal mit NFT-Plattform DatChat

541% NFT und Metaverse Hot Stock nach 7.050% mit tokens.com ($COIN.NE)

NFT explodiert um den Faktor 200 auf 2,5 Mrd. $ im 1. Halbjahr 2021

Preis für NFT-Mitgliedschaften schießt um 1.850% in 5 Monaten in die Höhe

Das Metaverse der nächsten Generation

Mit sich selbst verstärkenden Fly-Wheel-Effekt

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 274 mal höher bewertet

Erfahrenes Top-Management

Mit exzellentem Track Record

Dorian Banks, CEO bzw. VORSTANDSVORSITZENDER, ist ein erfolgreicher, internationaler Serienunternehmer, der Dutzende von Unternehmen in Europa, Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika gegründet hat. Seit über 25 Jahren ist Dorian Banks hauptsächlich in den Bereichen Technologie, Agrartechnologie und Blockchain tätig. Herr Dorian Banks arbeitet hauptsächlich daran, aufkommende Trends zu identifizieren, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und die Idee in ein erfolgreiches Unternehmen zu verwandeln. In den Sektoren, in denen Dorian Banks am meisten Erfahrung hat, ist Dorian Banks auch weltweit als Berater tätig. Herr Dorian Banks war in mehr als einem Dutzend Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen tätig und hat seine eigenen Start-ups an die Börse gebracht, wie z. B. MetroBridge Networks, das Dorian Banks als Ein-Mann-Unternehmen gegründet hat. Dorian Banks war auch in größeren Unternehmen tätig, beispielsweise als Chief Knowledge Officer der Voith GmbH in Deutschland. Dorian Banks ist weiterhin Geschäftsführer von Design Build Research, einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit nachhaltigen Baupraktiken beschäftigt.



Jason Nguyen, Leitender Kreativdirektor, verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Animations- und Technologiesektor bei renommierten Animationsstudios und Positionen in Tech-Start-ups. Jason Nguyen war Lead Previsualisation/Layout Artist bei dem Unterhaltungsunternehmen WildBrain sowie bei CineSite Studios, wo Jason Nguyen an der Animation für den Film Adams Family 2 arbeitete. Von März 2020 bis April 2021 war Herr Jason Nguyen Chief Operating Officer bei TrueToke, einem Unternehmen für Luxus-Cannabiszubehör. Seit Februar 2021 hat Jason Nguyen die Position des Projektmanagers bei Paperbox Studio inne. Herr Jason Nguyen ist seit 2017 ein Blockchain-Investor und -Forscher.



Francis Rowe, CFO, ist Partner bei Dickson CPAs in Victoria, BC, wo Francis Rowe Buchhaltungs-, Steuer- und Unternehmensberatungsdienste anbietet. Darüber hinaus ist Francis Rowe derzeit als Direktor und Finanzvorstand für mehrere private Unternehmen tätig. Herr Francis Rowe besitzt einen Bachelor of Science der University of Northern British Columbia und ist Mitglied der Chartered Professional Accountants of British Columbia.



Neil Stevenson-Moore, Leiter Produkmanager, ist erfolgreicher Serienunternehmer und war CEO und Gründer von StylePixi, einem Technologieunternehmen für den Einzelhandel, das künstliche Intelligenz und fortschrittliche Algorithmen einsetzt, um den 25 Billionen Dollar schweren Einzelhandelsmarkt zu verändern. Aufbauend auf dem Erfolg von StylePixi zog Neil Stevenson-Moore nach London, als er ausgewählt wurde, den "Store of the Future" des Online-Riesen Farfetch zu leiten. Farfetch ist als weltweiter Marktführer im Bereich Einzelhandelstechnologie anerkannt und wird derzeit mit über 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Seitdem hat Neil Stevenson-Moore SportNinja mitbegründet und dabei geholfen, das Unternehmen zu einem schnell wachsenden Akteur in der 200 Milliarden Dollar schweren Amateursportbranche aufzubauen. Herr Neil Stevenson-Moore bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Verbraucherengagement und Marketing in das Looking Glass Team ein und wird maßgeblich an der Entwicklung einer spannenden Markteinführungsstrategie beteiligt sein.



Adam Deffett, Direktor, ist ein erfahrener Kapitalmarktexperte mit über 15 Jahren Erfahrung auf den kanadischen Aktienmärkten. Adam Deffett begann seine Karriere bei RBC Capital Markets und hatte leitende Positionen im Vertrieb und Handel bei verschiedenen kanadischen Banken und unabhängigen Händlern inne, zuletzt als Managing Director und Leiter des institutionellen Vertriebs bei der Laurentian Bank. Adam Deffett verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Kommunikation mit den Aktionären und Kapitalmarktstrategie. Herr Adam Deffett ist außerdem Interims-CEO und Vizepräsident für Kapitalmärkte von KetamineOne Capital Limited. Herr Adam Deffett erwarb einen Bachelor of Commerce an der University of Calgary und ist CFA Charterholder.



Patrick O'Flaherty, Direktor, ist Wirtschaftsprüfer und Finanzanalyst. Patrick O'Flaherty hat außerdem einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften vom Union College in Schenectady, NY. Herr O'Flaherty verfügt über mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen, einschließlich öffentlicher Rechnungslegung und Vermögensverwaltung. Patrick O'Flaherty hat für eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und zwei anerkannte Bankinstitute gearbeitet.



Carl Chow, Direktor, ist Telekommunikationsberater bei Shaw Communications und verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Aufrüstung kosteneffizienter Telekommunikationssysteme für Privat- und Geschäftskunden. Herr Carl Chow war von 2010 bis 2015 im Vorstand eines in Singapur ansässigen Unternehmens, Interact Investments Inc. Von 2006 bis 2009 war Herr Carl Chow als Senior Manager für Investor Relations bei NewAge Financing Limited tätig. Zu seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten gehörte die Kontaktaufnahme mit Start-up-Unternehmen und die Suche nach strategischen Risikokapitalfinanzierungen. Vor dieser Position war Carl Chow als CEO und Direktor von Meadow Springs, Inc. und als Direktor von Lido Minerals Corp. (jetzt Highlander Silver Corp.) Herr Carl Chow erwarb ein Diplom in Finanzmanagement an der British Columbia Institution of Technology.









NFT und Metaverse Hot Stock 2022 - Strong Outperformer- Kursziel 24M 2,50 EUR - 541% Aktienchance



Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN: CA54342Q1063, WKN: A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) meldet heute Morgen einen Riesendeal mit der führenden NFT-Monetarisierungs-Plattform DatChat Inc. Ziel der Allianz ist es, die VenVuu NFT Monetarisierungsplattform von DatChat in HoKs Project Origin Metaverse zu integrieren, mehr Asset-Möglichkeiten für Content-Ersteller. zu schaffen und gegenseitig von der Cross-Promotion der Produkte und Dienstleistungen des jeweils anderen zu profitieren. Die Aktien unseres NFT und Metaverse Aktientips Looking Glass Labs Ltd dürften heute mit einer Kursrallye auf die wegweisende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd hat sensationelle 6,2 Mio. CAD$ Umsatz in 37 Minuten erzielt. Die erste Serie von 10.000 NFT's war innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Zudem kassiert unser NFT und Metaverse Aktientip für jeden Wiederverkauf der einzigartigen 3D Avatare lebenslange Lizenzgebühren. Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. ist auf dem Weg zu einer der führenden digitalen Agenturen für die Herstellung und Vermarktung von NFT's für das boomende Metaverse. Der NFT-Markt in einer der wachstumsstärksten Zukunftsmärkte. Laut Reuters hat der NFT-Markt im ersten Halbjahr 2021 ein Volumen von 2,5 Mrd. Dollar erreicht. Das entspricht einem Wachstum um den Faktor 200 im Vergleich zu den 13,7 Mio. $ Umsatz im ersten Halbjahr 2020. Looking Glas Labs Inc. 100%ige Tochtergesellschaft House of Kibaa (HoK) ist ein digitales Studio, das an der Spitze der Technologien in den Bereichen Blockchain, NFT und Metaverse steht. HoK entwirft und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3D-Assets, so dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in verschiedenen NFT-Blockchain-Umgebungen existieren können. Im Mai 2021 führte HoK seine Genesis-Mitgliedschaft ein, die es den Inhabern ermöglicht, einen NFT zu kaufen und ein Leben lang digitale HoK-Produkte zu erhalten, die monatlich ausgestrahlt werden. Die anfänglich geprägten Genesis-Mitgliedschaften wurden von HoK zu je 500 US-Dollar verkauft und brachten innerhalb von vier Wochen einen Erlös von 490.000 US-Dollar ein. Zum 30. September 2021 wurden Genesis-Mitgliedschaften auf dem Sekundärmarkt für $ 9.814 weiterverkauft, was einem Preisanstieg von über 1.850% in 5 Monaten entspricht. Durch Kooperationen und Beratungsmöglichkeiten, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wird unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glas Labs Inc. ein Portfolio von dauerhaften Lizenzeinnahmen aufbauen, die zu beständigen, risikoarmen, passiven Einnahmen führen. Im Branchenvergleich erscheint unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN: CA54342Q1063, WKN: A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) derzeit günstig bewertet. Der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 423,12 Mio. $ eingesammelt. Der NFT Marketplace OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) wird damit mit rund 13,3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) rund 274 mal höher bewertet als unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. jetzt die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.



Mit NFT-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.050% von 0,04 USD auf in der Spitze 2,86 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 715.000 EUR. NFT-Marktplätze gelten als die Zukunft des Metaverse und der Kryptowelt. Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.



Im Branchenvergleich erscheint unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) derzeit günstig bewertet. Die Wettbewerber unseres NFT und Metaverse Aktientips sind bis zu 274 mal höher bewertet. NFT Marktplätze sind die Zukunft des Metaverse und der Kryptowelt. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden NFT- und Metaverse-Sektor. Die NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.050% von 0,04 USD auf in der Spitze 2,86 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 715.000 EUR. Der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) hat zuletzt 32,05 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) mit rund 150 Mio. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) rund drei mal so hoch bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) hat zuletzt 160,97 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) mit rund 3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) rund 62 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) von LarvaLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) von DapperLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Somit wird der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 423,12 Mio. $ eingesammelt. Der NFT Marketplace OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) wird damit mit rund 13,3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) rund 274 mal höher bewertet als unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Die Aktien des Marktplatzes für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) sind um bis zu 20.072% von 0,18 CAD auf in der Spitze 36,31 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien unseres Crypto Currency Hot Stock Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) ein Vermögen von bis zu 2.017.222 EUR. Aktuell wird unser Kryptowährungen Aktientip Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) an der Börse mit rund 568 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 13 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. zunächst auf 1,50 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 285% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel für unseren NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. von 2,50 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 541% mit den NFT-Aktien unseres NFT und Metaverse Aktientips Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX).





Ausführliche Informationen zu Looking Glass Labs Ltd.

Ausführliche Informationen zu Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



https://www.lgl.io





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Looking Glass Labs Ltd. dem Totalverlust-Risiko.



Looking Glass Labs Ltd. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Looking Glass Labs Ltd.



Die Aktien von Looking Glass Labs Ltd. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der Looking Glass Labs Ltd. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der Looking Glass Labs Ltd. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der Looking Glass Labs Ltd. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt Looking Glass Labs Ltd. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der Looking Glass Labs Ltd.-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Looking Glass Labs Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Looking Glass Labs Ltd. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Looking Glass Labs Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in der Looking Glass Labs Ltd. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Looking Glass Labs Ltd. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Looking Glass Labs Ltd. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Looking Glass Labs Ltd. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Looking Glass Labs Ltd. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in §9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (26.04.2022/ac/a/a)



Impressum



Bildnachweise: www.lgl.io, www.shutterstock.com





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.





Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN: CA54342Q1063, WKN: A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) meldet heute Morgen einen Riesendeal mit der führenden NFT-Monetarisierungs-Plattform DatChat Inc. Ziel der Allianz ist es, die VenVuu NFT Monetarisierungsplattform von DatChat in HoKs Project Origin Metaverse zu integrieren, mehr Asset-Möglichkeiten für Content-Ersteller. zu schaffen und gegenseitig von der Cross-Promotion der Produkte und Dienstleistungen des jeweils anderen zu profitieren. Die Aktien unseres NFT und Metaverse Aktientips Looking Glass Labs Ltd dürften heute mit einer Kursrallye auf die wegweisende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd hat sensationelle 6,2 Mio. CAD$ Umsatz in 37 Minuten erzielt. Die erste Serie von 10.000 NFT's war innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Zudem kassiert unser NFT und Metaverse Aktientip für jeden Wiederverkauf der einzigartigen 3D Avatare lebenslange Lizenzgebühren. Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. ist auf dem Weg zu einer der führenden digitalen Agenturen für die Herstellung und Vermarktung von NFT's für das boomende Metaverse. Der NFT-Markt in einer der wachstumsstärksten Zukunftsmärkte. Laut Reuters hat der NFT-Markt im ersten Halbjahr 2021 ein Volumen von 2,5 Mrd. Dollar erreicht. Das entspricht einem Wachstum um den Faktor 200 im Vergleich zu den 13,7 Mio. $ Umsatz im ersten Halbjahr 2020. Looking Glas Labs Inc. 100%ige Tochtergesellschaft House of Kibaa (HoK) ist ein digitales Studio, das an der Spitze der Technologien in den Bereichen Blockchain, NFT und Metaverse steht. HoK entwirft und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3D-Assets, so dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in verschiedenen NFT-Blockchain-Umgebungen existieren können. Im Mai 2021 führte HoK seine Genesis-Mitgliedschaft ein, die es den Inhabern ermöglicht, einen NFT zu kaufen und ein Leben lang digitale HoK-Produkte zu erhalten, die monatlich ausgestrahlt werden. Die anfänglich geprägten Genesis-Mitgliedschaften wurden von HoK zu je 500 US-Dollar verkauft und brachten innerhalb von vier Wochen einen Erlös von 490.000 US-Dollar ein. Zum 30. September 2021 wurden Genesis-Mitgliedschaften auf dem Sekundärmarkt für $ 9.814 weiterverkauft, was einem Preisanstieg von über 1.850% in 5 Monaten entspricht. Durch Kooperationen und Beratungsmöglichkeiten, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wird unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glas Labs Inc. ein Portfolio von dauerhaften Lizenzeinnahmen aufbauen, die zu beständigen, risikoarmen, passiven Einnahmen führen. Im Branchenvergleich erscheint unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN: CA54342Q1063, WKN: A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) derzeit günstig bewertet. Der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 423,12 Mio. $ eingesammelt. Der NFT Marketplace OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) wird damit mit rund 13,3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) rund 274 mal höher bewertet als unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. jetzt die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.Mit NFT-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.050% von 0,04 USD auf in der Spitze 2,86 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 715.000 EUR. NFT-Marktplätze gelten als die Zukunft des Metaverse und der Kryptowelt. Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.Im Branchenvergleich erscheint unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) derzeit günstig bewertet. Die Wettbewerber unseres NFT und Metaverse Aktientips sind bis zu 274 mal höher bewertet. NFT Marktplätze sind die Zukunft des Metaverse und der Kryptowelt. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden NFT- und Metaverse-Sektor. Die NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.050% von 0,04 USD auf in der Spitze 2,86 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 715.000 EUR. Der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) hat zuletzt 32,05 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) mit rund 150 Mio. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) rund drei mal so hoch bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) hat zuletzt 160,97 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) mit rund 3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) rund 62 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) von LarvaLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) von DapperLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Somit wird der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 423,12 Mio. $ eingesammelt. Der NFT Marketplace OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) wird damit mit rund 13,3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) rund 274 mal höher bewertet als unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. Die Aktien des Marktplatzes für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) sind um bis zu 20.072% von 0,18 CAD auf in der Spitze 36,31 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien unseres Crypto Currency Hot Stock Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) ein Vermögen von bis zu 2.017.222 EUR. Aktuell wird unser Kryptowährungen Aktientip Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) an der Börse mit rund 568 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 13 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd.Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. zunächst auf 1,50 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 285% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel für unseren NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. von 2,50 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 541% mit den NFT-Aktien unseres NFT und Metaverse Aktientips Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX).Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) ist auf dem Weg zu einer der führenden digitalen Agenturen für die Herstellung und Vermarktung von NFTs für das boomende Metaverse.Der NFT-Markt in einer der wachstumsstärksten Zukunftsmärkte. Laut Reuters hat der NFT-Markt im ersten Halbjahr 2021 ein Volumen von 2,5 Mrd. Dollar erreicht. Das entspricht einem Wachstum um den Faktor 200 im Vergleich zu den 13,7 Mio. $ Umsatz im ersten Halbjahr 2020.HoK entwickelte eine generative Serie von 10.000 einzigartigen 3D-Avataren, genannt GenZeroes, die in einem mit Spannung erwarteten NFT-Verkauf am 30. September 2021 verkauft wurden. In nur 37 Minuten wurden alle 10.000 GenZero-NFTs verkauft und an die Blockchain-Brieftaschen von 3.000 neuen Besitzern geliefert, was zu etwa 6,2 Mio. CAD$ an Einnahmen führte.Bis zum 7. Oktober 2021 wurden GenZero NFTs im Wert von fast CAD$1 Mio. weiterverkauft, wovon HoK eine lebenslange Lizenzgebühr von 5% auf alle Weiterverkäufe erhält.Looking Glas Labs Inc. 100%ige Tochtergesellschaft House of Kibaa (HoK) ist ein digitales Studio, das an der Spitze der Technologien in den Bereichen Blockchain, NFT und Metaverse steht. HoK entwirft und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3D-Assets, so dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in verschiedenen NFT-Blockchain-Umgebungen existieren können.Im Mai 2021 führte HoK seine Genesis-Mitgliedschaft ein, die es den Inhabern ermöglicht, einen NFT zu kaufen und ein Leben lang digitale HoK-Produkte zu erhalten, die monatlich ausgestrahlt werden. Die anfänglich geprägten Genesis-Mitgliedschaften wurden von HoK zu je 500 US-Dollar verkauft und brachten innerhalb von vier Wochen einen Erlös von 490.000 US-Dollar ein.Zum 30. September 2021 wurden Genesis-Mitgliedschaften auf dem Sekundärmarkt für $ 9.814 weiterverkauft, was einem Preisanstieg von über 1.850% in 5 Monaten entspricht.Durch Kooperationen und Beratungsmöglichkeiten, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wird unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glas Labs Inc. ein Portfolio von dauerhaften Lizenzeinnahmen aufbauen, die zu beständigen, risikoarmen, passiven Einnahmen führen.Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. jetzt die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) entwickelt mit House of Kibaa (HoK) das Metaverse der nächsten Generation und schafft dabei einen sich selbst verstärkenden Fly-Wheel-Effekt.Durch Kooperationen und Beratungsmöglichkeiten, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wird unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glas Labs Inc. ein Portfolio von dauerhaften Lizenzeinnahmen aufbauen, die zu beständigen, risikoarmen, passiven Einnahmen führen.HoK entwickelte eine generative Serie von 10.000 einzigartigen 3D-Avataren, genannt GenZeroes, die in einem mit Spannung erwarteten NFT-Verkauf am 30. September 2021 verkauft wurden. In nur 37 Minuten wurden alle 10.000 GenZero-NFTs verkauft und an die Blockchain-Brieftaschen von 3.000 neuen Besitzern geliefert, was zu etwa 6,2 Mio. CAD$ an Einnahmen führte.Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glas Labs Inc. identifiziert NFT-Lizenzgebühren mit hohem Durchsatz.HoK setzt ein mehrstufiges Umsatzmodell ein, das mit der Markteinführung seines Genesis Mitgliedschaft-NFT im zweiten Quartal 2021 begann, gefolgt von kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die Umsätze aus fünf Streams zu steigern.Asset Design: Erstellung von 3D-Assets für bestehende NFT-Communities, die im HoK-Metaverse verwendet werden können. Exklusive Drops: Exklusive NFT-Drops mit bekannten Marken, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Influencern.Münzprägung als Dienstleistung: HoK wird einen umfassenden NFT-Prägeservice für NFT-Gemeinschaften und -Marken anbieten. Lizenzgebühren: Erhebung von Zweitverwertungsgebühren aus HoK-Vermögenswerten.Verkauf von Handelswaren: Verkauf von physischen Waren der beliebtesten Marken und Vermögenswerte.Nach Kursgewinnen von bis zu 7.050% mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) und bis zu 20.072% mit unserem Aktientip für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) bietet Ihnen unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd. jetzt die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Metaverse und NFT-Sektor.Im Branchenvergleich erscheint unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) derzeit günstig bewertet. Die Wettbewerber unseres NFT und Metaverse Aktientips sind bis zu 274 mal höher bewertet. NFT Marktplätze sind die Zukunft des Metaverse und der Kryptowelt. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden NFT- und Metaverse-Sektor.Die NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.050% von 0,04 USD auf in der Spitze 2,86 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den NFT-Aktien von tokens.com Corp. (NEO: COIN.NE, #COIN.NE, $COIN.NE) in der Spitze ein kleines Vermögen von 715.000 EUR.Der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) hat zuletzt 32,05 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) mit rund 150 Mio. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz MakersPlace (#MakersPlace, $MakersPlace) rund drei mal so hoch bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd.Der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) hat zuletzt 160,97 Mio. $ frisches Kapital eingesammelt. Damit wird der NFT Marketplace Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) mit rund 3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz Axie Infinite (#AxieInfinity, $AxieInfinity) rund 62 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd.Der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) von LarvaLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz CryptoPunkts (#CryptoPunks, $CryptoPunks) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd.Der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) von DapperLabs hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 650 Mio. $ frisches Kapital eingeworben. Damit wird der NFT Marketplace NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) derzeit mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet. Somit wird der NFT Marktplatz NBA Top Shot (#NBATopShot, $NBATopShot) rund 156 mal höher bewertet als unser NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd.Der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 423,12 Mio. $ eingesammelt. Der NFT Marketplace OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) wird damit mit rund 13,3 Mrd. $ bewertet. Damit wird der NFT Marktplatz OpenSea (#OpenSea, $OpenSea) rund 274 mal höher bewertet als unser neuer NFT und Metaverse Aktientip Looking Glass Labs Ltd.Die Aktien des Marktplatzes für Kryptowährungen Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) sind um bis zu 20.072% von 0,18 CAD auf in der Spitze 36,31 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien unseres Crypto Currency Hot Stock Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) ein Vermögen von bis zu 2.017.222 EUR. Aktuell wird unser Kryptowährungen Aktientip Voyager Digital Ltd. (OTC:VYGVF, #VYGVF, $VYGVF) an der Börse mit rund 568 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 13 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd.Unser NFT und Metaverse Hot Stock Looking Glass Labs Ltd. (ISIN CA54342Q1063 / WKN A3DDZU, Ticker: H1N, NEO: NFTX, #NFTX, $NFTX) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.