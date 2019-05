Hormel Foods habe am 23. Mai 2019 den Bericht zum zweiten Quartal 2019 veröffentlicht. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 sei der Umsatz um einen Prozentpunkt auf 2,3 Mrd. USD angestiegen. Der Gewinn vor Steuern habe um 7 Prozent auf 318 Mio. USD angezogen. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,52 USD auf vollverwässerter Basis gelegen. Besonders das Thema Steuern habe sich bemerkbar gemacht: Aufgrund der Steuerreform Trumps habe die effektive Steuerrate des Konzerns im zweiten Quartal bei 11,1 Prozent gelegen. Im zweiten Quartal 2018 habe sie noch bei 20,0 Prozent gelegen.



Der Quartalsgewinn sei trotz der Rekordumsätze dennoch unterhalb der Erwartungen der Konzernleitung geblieben. Der Ausbruch des afrikanischen Schweinefiebers in China habe sich auf den internationalen Fleischmarkt stark ausgewirkt und bei Hormel Foods zu einem höheren Input auf der Kostenseite und zu Belastungen im Produktportfolio aufgrund von Preisrabatten für die Kunden geführt.



Bilanzprognosen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020



Handelskonflikt hin oder her - die Produkte des Hauses Hormel Foods könnten auch in den folgenden Jahren eine recht stabile bis steigende Nachfrage aufweisen. Die Umsätze im Jahr 2019 könnten gemäß der Konsensschätzungen bei 9,73 Mrd. USD und 2020 bei 9,95 Mrd. USD eintreffen. Das EBIT könnte sich 2019 bei 1,24 Mrd. USD und 2020 bei etwa 1,28 Mrd. USD einpendeln. Der Gewinn je Aktie könnte 2019 bei 1,80 USD und 2020 bei 1,85 USD liegen.



Gemäß des Quartalsberichts für das zweite Quartal 2019 könnten sogar bis zu 1,85 USD je Aktie 2019 und bis zu 1,91 USD je Aktie 2020 möglich sein. Aufgrund dieses prognostizierten Gewinns je Aktie wäre 2019 eine Dividende von 0,84 USD und 2020 von 0,91 USD möglich. Durch die angehobene Guidance wäre sogar eine höhere Dividendenzahlung denkbar. Die Nettoverschuldung von 49 Mio. USD 2019 könnte sich im Geschäftsjahr 2020 in einen Nettogeldbestand von rund 365 Mio. USD wandeln.



Termine



Der Konzern publiziere voraussichtlich am 22. August 2019 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2019. (Analyse vom 24.05.2019)



Börsenplätze Hormel Foods-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hormel Foods-Aktie:

36,245 EUR +1,10% (27.05.2019, 09:47)



NYSE-Aktienkurs Hormel Foods-Aktie:

40,27 USD +2,91% (24.05.2019)



ISIN Hormel Foods-Aktie:

US4404521001



WKN Hormel Foods-Aktie:

850875



Ticker-Symbol Hormel Foods-Aktie Deutschland:

HO7



NYSE Ticker-Symbol Hormel Foods-Aktie:

HRL



Kurzprofil Hormel Foods:



Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Ticker-Symbol: HO7, Ticker-Symbol HRL) ist ein internationaler Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigen Marken-Lebensmitteln und Fleischprodukten. Das Unternehmen ist in ganz Amerika und auf allen anderen Kontinenten vertreten und verkauft seine Produkte an den Einzel- und Großhandel sowie an Restaurants und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser. Das breite Sortiment besteht aus mehreren Dutzend Produktmarken, welche alle Bereiche der Nahrungsmittelindustrie abdecken. Angeboten werden Fertig- und Frischlebensmittel, ein Sortiment an Truthahnprodukte sowie ein großes Portfolio an Spezialitäten. (27.05.2019/ac/a/n)



Das Unternehmen Hormel Foods Corporation sei nach eigenen Angaben einer der führenden Fleisch- und Lebensmittelproduzenten und in über 80 Ländern weltweit vertreten. 2017 habe Hormel Foods die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte vollzogen und für 857 Mio. US-Dollar Columbus erworben. Die Geschichte von Hormel Foods gehe bis auf das Jahr 1891 zurück, als George A. Hormel in Austin, Minnesota das Unternehmen gegründet habe. Der Konzern habe auch heute noch seinen Sitz in Austin im US-Bundesstaat Minnesota und werde von CEO Jim Snee geleitet.Diversifiziertes Produktportfolio mit 49 MarkenDas Produktportfolio sei mit derzeit 49 Marken breit aufgestellt. Zu den hauptsächlich in den USA bekannten Marken würden Skippy, Hormel Natural Choice, Columbus, Applegate, Justin´s Wholly, Hormel Black Label und SPAM gehören. Die Dosenfleischmarke SPAM - ein 1937 erfundenes Dosenfleisch, das insbesondere als Armeenahrung eine wichtige Rolle spiele - sei wohl weltweit am bekanntesten, auch wenn man nicht sofort an Fleischdosen, sondern eher an den E-Mail-Verkehr denke. Wenn man in den USA durch einen Supermarkt laufe oder Lebensmittel online bestelle, sehe man fast immer auch Produkte aus dem Hormel-Portfolio. Hormel Foods sei in über 40 Kategorien mit seinen Marken enorm stark aufgestellt und könne in den jeweiligen Produktkategorien überwiegend den ersten oder zweiten Platz in Bezug auf den Marktanteil erzielen.Details zur Hormel Foods AktieDie Aktie von Hormel Foods habe das Handelssymbol HRL und sei an der New Yorker Wertpapierbörse NYSE gelistet. Der IPO habe im Jahr 1928 stattgefunden. Die Aktie sei in den marktbreiten US-Leitindex S&P 500 einbezogen und gehöre zudem dem S&P 500 Dividend Aristocrats-Index an. Insgesamt seien gemäß Abschlussberichts aus dem Geschäftsjahr 2018 534,135 Mio. Stammaktien ausstehend gewesen. Auf vollverwässerter Basis seien es 543,869 Mio. Stammaktien gewesen. Die größten Aktionäre seien mit 6,21 Prozent Vanguard Group Inc., mit 5,74 Prozent Capital Research and Management Company, mit 5,18 Prozent State Street Corporation, mit 4,39 Prozent BlackRock Inc. und mit 3,65 Prozent Capital Research and Management Company - Division 3. Die Meldedaten würden von Ende April 2019 stammen.In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 71 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der S&P 500-Index im Vergleichszeitraum um rund 51 Prozent zugelegt habe. Das Wertpapier sei demnach ein Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 20,96 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 46,26 USD im Hoch und 34,12 USD im Tief gekostet.Hormel Foods: Der DividendenstarAktuelle AnalysenIn den letzten 52 Wochen würden sich insgesamt elf Analysen finden, davon zehn mit einer Kurszielangabe. Der höchste Wert stamme von Piper Jaffray, die am 6. November 2018 ein Kursziel von 50,00 USD veröffentlicht hätten. Den niedrigsten Wert hätten die Analysten von Mizuho ausgewiesen, die am 25. Juli 2018 ein Kursziel von 33,00 USD publiziert hätten. Das Durchschnittskursziel der zehn Analysen betrage 35,50 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Kurs von 39,13 USD an der NYSE aus dem Handel gegangen.Hormel Foods - Fundamentaldaten 2018Bei der Hormel Foods Corporation werde jeweils zum 31.10. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe der Konzern einen Umsatz in Höhe von 9,546 Mrd. USD erzielt. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Gesamtumsatz bei 9,168 Mrd. USD gelegen. Betrachte man die Umsatzerlöse, so stamme mit 4,772 Mrd. USD der höchste Umsatzanteil vom Segment Tiefkühlware. Auf den weiteren Plätzen würden sich mit einem Umsatzanteil von 2,522 Mrd. das Segment Lebensmittelprodukte und mit 1,627 US-Dollar die Umsätze des Segments Jennie-O Turkey Store finden. Das Ergebnis vor Steuern (EBIT) sei mit 1,181 Mrd. USD ausgewiesen worden. Der Jahresüberschuss sei mit 1,013 Mrd. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 1,91 USD gelegen, auf vollverwässerter Basis bei 1,91 USD je Anteilsschein.Die Gesamtdividende für 2018 habe 0,75 USD betragen, was zu einer Ausschüttungssumme von 388,107 Mio. USD geführt habe. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 491,136 Mio. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 5,605 Mrd. USD gelegen, das gezeichnete Kapital bei 7,825 Mio. USD und die Gesamtverbindlichkeiten bei 1,863 Mrd. USD angegeben. Die Bilanzsumme habe 8,142 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 20.100 Mitarbeiter beschäftigt.Quartalszahlen für das zweite Quartal 2019 würden überzeugen