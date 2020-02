Tradegate-Aktienkurs Hormel Foods-Aktie:

44,79EUR -0,52% (18.02.2020, 18:39)



NYSE-Aktienkurs Hormel Foods-Aktie:

48,205USD -0,77% (18.02.2020, 18:25)



ISIN Hormel Foods-Aktie:

US4404521001



WKN Hormel Foods-Aktie:

850875



Ticker-Symbol Hormel Foods-Aktie Deutschland:

HO7



NYSE Ticker-Symbol Hormel Foods-Aktie:

HRL



Kurzprofil Hormel Foods:



Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Ticker-Symbol: HO7, Ticker-Symbol HRL) ist ein internationaler Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigen Marken-Lebensmitteln und Fleischprodukten. Das Unternehmen ist in ganz Amerika und auf allen anderen Kontinenten vertreten und verkauft seine Produkte an den Einzel- und Großhandel sowie an Restaurants und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser. Das breite Sortiment besteht aus mehreren Dutzend Produktmarken, welche alle Bereiche der Nahrungsmittelindustrie abdecken. Angeboten werden Fertig- und Frischlebensmittel, ein Sortiment an Truthahnprodukte sowie ein großes Portfolio an Spezialitäten. (18.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hormel Foods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hormel Foods Corp. (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Ticker-Symbol: HO7, Ticker-Symbol HRL) unter die Lupe.Damit sich ein Unternehmen mit dem Titel "Dividendenaristokrat" schmücken dürfe, müsse es über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren seine Dividende kontinuierlich anheben. Während man in Europa nur vereinzelt solche Werte finde, gebe es in den USA gleich eine ganze Reihe. Zu diesem erlesenen Kreis gehöre auch der Nahrungsmittelhersteller Hormel Foods.Zwar betrage die aktuelle Dividendenrendite "nur" 1,9% , allerdings habe Hormel Foods seine Dividende seit 53 Jahren kontinuierlich angehoben. Und auch der Kurs der Aktie könne sich sehen lassen. Die reine Kursperformance seit 1980 betrage rund 16.600%!Hormel Foods eigne sich als absolutes Basisinvestment für jedes Langfristdepot. Mit der Marke SPAM habe der US-Konzern ein Kultprodukt geschaffen, das auch in Zukunft seinen Alleinstellungscharakter behaupten dürfte. Starinvestor Warren Buffett würde hier wahrscheinlich den berühmten Burggrabencharakter bemühen. Summa summarum seidie Hormel Foods-Aktie für all diejenigen Anleger interessant, die auf der Suche nach einem stabilen Dividendenzahler mit einem robusten Geschäftsmodell seien, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2020)Börsenplätze Hormel Foods-Aktie: