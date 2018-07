Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Homes & Holiday AG:



Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M, Ticker-Symbol: HHH) und ihre Tochtergesellschaften Porta Mondial AG, Porta Mallorquina sowie Porta Holiday sind auf Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien innerhalb des eigens entwickelten Franchise-Systems spezialisiert. Die Gruppe verbindet mit ihren Marken Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday das Maklergeschäft mit der Ferienvermietung und dem Property Management. Mit einem umfassenden Online-Angebot und individueller Beratung per Telefon und vor Ort setzt die Gruppe konsequent auf einen Multi-Channel-Vertrieb. Neben dem Kernmarkt Mallorca - dort ist man heute mit Porta Mallorquina der führende Makler im Internet und gehört insgesamt zu den Top 3 - ist die Gruppe auf Ferienimmobilienstandorte in Spanien und Deutschland fokussiert. Zukünftig ist die Expansion auf das spanische Festland und in die deutschen Ferienimmobilienregionen geplant. (16.07.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M, Ticker-Symbol: HHH) unter die Lupe.Nachdem die Homes & Holiday AG, die sich auf die Vermittlung und Vermietung von Ferienimmobilien spezialisiert habe, am 06.07.2018 erfolgreich an die Börse gestartet sei, habe der Vorstand und eine dem Management nahestehende Organisation das günstige Kursniveau genutzt und noch am selben Tag Aktien des eigenen Unternehmens erworben. Wenige Tage nach dem Börsengang sei es erneut zu einer Insidertransaktion durch das Aufsichtsratsmitglied Carl-Peter Gerlach gekommen, welcher ebenso das günstige Kursniveau zum Ausbau seines bereits bestehenden Anteils genutzt habe.Die Homes & Holiday AG habe kurz vor dem IPO bekannt gegeben, dass im Rahmen des Börsengangs an das Qualitätssegment m:access der Börse München das Grundkapital um 1.757.595 Aktien auf 12.614.724 Aktien erhöht worden sei. Hierdurch fließe dem Unternehmen nochmals ein Bruttoemissionserlös in Hohe von 4,4 Mio. EUR zu, nachdem bereits im Zuge der Pre-IPO-Kapitalerhöhung im April 2018 1,4 Mio. EUR an frischen Investorengeldern eingeworben worden sei.Im Hinblick auf den zuvor geplanten Emissionserlös habe die Ferienimmobiliengesellschaft somit erfolgreich an die Börse starten können. Mithilfe des Bruttoemissionserlös von 5,8 Mio. EUR könne nun die von der Gesellschaft verfolgte Wachstumsstrategie beschleunigt werden. Hierbei werde ein organisches sowie anorganisches Wachstum angestrebt (Buy-and-Build-Strategie). Konkret sollten durch die zugeflossenen Mittel neue Standorte eröffnet und bestehende Makler und Ferienvermietungsgesellschaften übernommen werden.Durch den weiteren Ausbau des Partnernetzwerks, die Synergiepotenziale zwischen den Geschäftsbereichen sowie den weiterhin günstigen Rahmenbedingungen, sollte für das laufende Geschäftsjahr 2018 zudem eine weitere deutliche Steigerung des Verkaufsvolumens auf geschätzt 160,0 Mio. EUR bei einem Nettoprovisionsumsatz von ca. 4,3 Mio. EUR erreicht werden können. Für die Folgejahre rechne Filker insbesondere aufgrund der mit Mitteln aus dem Börsengang geplanten Übernahmen mit einer Beschleunigung des dynamischen Umsatzwachstums und einer überproportionalen Ergebnisentwicklung. Auf Basis seiner Schätzungen für die Unternehmensentwicklung habe der Analyst im Rahmen seines Bewertungsmodells einen fairen Wert (Post Money) von 4,83 EUR je Aktie der Homes & Holiday AG ermittelt. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus ergebe sich hieraus ein sehr hohes Kurspotenzial.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, hat daher die Homes & Holiday als Insideraktie der Woche ausgewählt. (Analyse vom 13.07.2018)