NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

153,40 USD +0,81% (30.06.2017, 22:00)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (03.07.2017/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD)unter die Lupe.Seit Herbst 2008 habe die Home Depot-Aktie von 17 USD auf in der Spitze über 160 USD zulegen können und habe damit eine bemerkenswerte Rally auf das Börsenparkett gelegt. Der Monatschart des Titels signalisiere nun aber, dass dem Titel die Luft ausgehen könnte. Doch der Reihe nach: Zunächst einmal habe der Titel das Zielniveau in Form der 261,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von 2000 bis 2008 (155,67 USD) planmäßig abgearbeitet. In diesem Dunstkreis seien zuletzt zwei Monatskerzen mit markanten Dochten ausgeprägt worden, was die Analysten als klares Warnsignal interpretieren würden.In die gleiche Kerbe würden derzeit die quantitativen Indikatoren schlagen. Sowohl der RSI als auch der MACD hätten das jüngste Rekordhoch bei 160,83 USD nicht mehr bestätigt, so dass insgesamt jeweils eine divergente Entwicklung zwischen Kurs- und Indikatorenverlauf vorliege. Ein erstes Korrekturziel stecke nun das letztjährige Verlaufshoch bei 138,99 USD ab, ehe die Kombination aus der 38-Tages-Linie (akt. bei 120,69 USD) und dem Tief vom November 2016 bei 119,20 USD wieder auf die Agenda rücke.Als Stopp für neue Shortpositionen bietet sich das oben genannte Allzeithoch an, was im Umkehrschluss ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis gewährleistet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.07.2017)Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:135,222 EUR +0,67% (03.07.2017, 10:28)