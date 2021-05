Für den kommenden Monat würden die Experten einen Anstieg des US-Kernpreisindex von 1,6 Prozent auf 2,5 Prozent prognostizieren. Obwohl ein Teil dieses Anstiegs als "vorübergehend" bezeichnet werden könne, da er Basiseffekte aus dem Jahr 2020 widerspiegle, seien sie skeptisch, dass die Inflation anschließend zurückgehen werde, wie viele Marktbeobachter und die Federal Reserve derzeit prognostizieren würden.



Nach Ansicht der Experten könnte ein moderater Anstieg der Inflationserwartungen dazu führen, dass sich in den kommenden Monaten etwas höhere Preissteigerungen durchsetzen würden. Aktuell hätten sie den Eindruck, dass die politischen Entscheidungsträger dies begrüßen würden. Janet Yellen zumindest schienen höhere Preise in dieser Woche zum Leid insbesondere der Tech-Aktienanleger nicht ungelegen zu kommen: Die US-Finanzministerin und frühere Notenbankchefin habe erstmals die Möglichkeit steigender Zinsen angekündigt.



In gewisser Hinsicht könnte es sich um einen (bewussten) Kommunikationsfehler des Finanzministeriums gehandelt haben, weil sich Yellen der Notwendigkeit der operativen Unabhängigkeit der FED sehr bewusst sei - insbesondere nach der Trump-Präsidentschaft, in der die Unabhängigkeit der FED offen diskutiert worden sei.



Nichtsdestotrotz könne man getrost davon ausgehen: Yellen schaffe die Grundlagen dafür, dass die Marktteilnehmer in den USA und die Finanzmärkte auf steigende Zinsen vorbereitet seien, sobald die Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder zur Vollbeschäftigung zurückkehre. (07.05.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Während die Preise für Kupfer und Bauholz durch die Decke gehen, bringt die US-Finanzministerin Janet Yellen mit jüngsten Äußerungen zu Zinserhöhungen andere Marktsektoren in Bedrängnis, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Man sehe die Märkte weiterhin in einer Seitwärtsbewegung, obwohl der US-Arbeitsmarktbericht im Laufe des heutigen Tages einen Impuls geben könnte. Die zu erwartenden Daten könnten bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft in einer gesunden Expansion befinde, wobei in einigen Sektoren Angebotsengpässe und Verknappungen auf eine aufgestaute Nachfrage treffen würden.