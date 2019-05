Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,246 EUR -1,36% (22.05.2019, 11:43)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,271 EUR -0,89% (22.05.2019, 11:30)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (22.05.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Hohe Fusionsberater-Honorare verärgern Commerzbank-Aufseher - AktiennewsSechs Millionen Euro soll die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) an diverse Consultants gezahlt haben, die ihr beim geplanten Schulterschluss mit der Deutschen Bank beratend zur Seite gestanden haben, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei seien die Gespräche nach gerade mal sechs Wochen abgeblasen worden.Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank seien wütend. Grund: Die Bank habe nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) immerhin sechs Millionen Euro an diverse Fusionsberater gezahlt - und das, obwohl die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank nur sechs Wochen nach ihrem Start bereits ad acta gelegt worden seien.Den Arbeitnehmervertretern zufolge hätte ihnen der Vorstand versichert, dass keine Beraterhonorare fällig würden, da die Fusionsgespräche in einem "ergebnisoffenen" Stadium abgebrochen worden seien, berichte die "FAZ". Eine betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeits-Prüfung habe demnach noch nicht stattgefunden - jedoch eine Vorstufe dazu, weshalb die Riege der Consultants, darunter mehrere Investmentbanken wie Goldman Sachs, Rothschild und die Bank of America sowie Rechtskanzleien, nun bezahlt worden seien."Wir fühlen uns über die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank schlecht informiert", habe ein Aufsichtsratsmitglied gegenüber der "FAZ" gesagt. Eine Sprecherin der Commerzbank habe sich auf Anfrage nicht dazu äußern wollen. Vom Stand der Verhandlungen habe der komplette Aufsichtsrat zu Beginn und zum Ende der Fusionsgespräche erfahren. Während der Gespräche habe ein mit Arbeitnehmervertretern besetzter Sonderausschuss des Aufsichtsrates drei Mal getagt.Stephan Engels, Finanzvorstand der Commerzbank, habe die Kosten der Fusionsberater vor Kurzem als irrelevant bezeichnet - immerhin habe die Commerzbank jährliche Aufwenungen in Höhe von sieben Milliarden Euro zu stemmen. Die Arbeitnehmervertreter im Kontrollgremium würden sich laut "FAZ" dennoch hintergangen fühlen, da sie nach eigener Aussage nicht über den aktuellen Stand der Gespräche informiert gewesen seien und somit nicht mit den Kosten gerechnet hätten.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: