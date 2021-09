Ein Energiepreisschock könnte in Großbritannien dazu führen, dass die Inflation in den nächsten Monaten auf mehr als 6 Prozent ansteige, was deutlich über den Prognosen der Zentralbank liege, die eine Verbraucherpreis-Inflation in der Nähe von 4 Prozent erwartet habe. Hohe Energierechnungen würden die Verbraucher wie eine Steuererhöhung belasten und damit den privaten Konsum dämpfen. Stromrechnungen mit rasch nach oben drehenden Zahlen seien nicht das, was die Menschen jetzt sehen möchten.



Andernorts seien die Bilanzen der privaten Haushalte nach wie vor gesund, denn die Ersparnisse hätten während der Pandemie zugenommen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Verbraucher auch bei kletternden Preisen weiterhin Geld ausgeben könnten. Außerdem sei davon auszugehen, dass der Konsum mit dem Einkommenswachstum steige - weil die Volkswirtschaften aufgrund der starken Nachfrage nach Arbeitskräften solide Beschäftigungszuwächse melden würden. Dementsprechend würden auch die Löhne und Gehälter Aufschläge verzeichnen, womit in den kommenden Monaten nach wie vor ein robustes Wirtschaftswachstum zu erwarten sein dürfte.



Eine zunehmende Inflation stimuliere jedoch auch kurzfristige Ausgaben: Verliere das Geld real an Wert, würden es die Verbraucher lieber heute ausgeben, als morgen höheren Preisen gegenüberzustünden.



Es bestehe damit allerdings auch die Gefahr, dass die Inflationserwartungen weiteren Auftrieb erhalten würden. So habe eine Umfrage der New Yorker Federal Reserve in dieser Woche ergeben, dass die Befragten inzwischen einen Anstieg der US-Preise um 4 Prozent im kommenden Jahr erwarten würden - ein deutlicher Aufschlag gegenüber der vorherigen Umfrage. (17.09.2021/ac/a/m)





Die Gasvorräte in ganz Europa würden derzeit auf einem extrem niedrigen Niveau liegen, was Moskau in eine starke Verhandlungsposition gegenüber den Abnehmern bringe. Vor diesem Hintergrund würden interessante geopolitische Fragen aufkommen. Doch auf kurze Sicht stünden eine Reihe von Ländern zunächst vor einem ganz anderen Problem: Wie würden sich die jüngsten Energiepreisanstiege in den kommenden Monaten auf die Inflationsindices auswirken?