"Wir gehen davon aus, dass die Märkte über diese vorübergehenden Störfaktoren hinwegsehen werden. Daher würden wir sowohl auf regionaler als auch auf Sektor-Ebene eine Kombination aus Growth-Werten zu angemessenen Preisen und Value-Werten für sinnvoll erachten. Wir sind übergewichtet bei globalen Aktien, insbesondere mit Blick auf die USA und Japan, während wir bei der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und UK taktisch bleiben, da uns hier das Risiko höher erscheint", so die Experten des Lyxor Cross Asset Research Teams. Gegenüber Schwellenländern bliebe man insgesamt neutral, da es Grund zur Skepsis gäbe, ob diese sich nachhaltig besser entwickeln könnten als entwickelte Märkte. So bevorzuge man hier Engagements in ausgewählten Ländern.



Die Lyxor-Experten seien aufgrund der dovishen Zentralbanken gegenüber Staatsanleihen neutral eingestellt, mit einer negativen langfristigen Tendenz, jedoch long auf den Breakeven bei der US-Inflationsrate. Im Credit-Bereich wäre man bei US-Hypotheken und Spreads der EU-Peripherie negativ eingestellt, bei den fair bewerteten EM-Hartwährungsanleihen neutral. EM-Währungen böten Aufholpotenzial, so dass die Experten dort übergewichten. "Wir bevorzugen Kupfer gegenüber Öl und haben Gold auf neutral herabgestuft, da dieses seinen Höhepunkt wohl überschritten hat", so das Cross Asset Research Team.



Alternative Strategien



"Alternative Strategien lieferten im 4. Quartal 2020 bislang robuste Renditen von 2,4 Prozent trotz ihres moderaten Aktienmarkt-Beta, das wir derzeit auf unter 15 Prozent schätzen. Die Alpha-Generierung war in den letzten Monaten positiv und signifikant", so die Experten von Lyxor.



In Anbetracht der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten nehme man einige Anpassungen vor: So stufe man Special Situations und Directional L/S Equity auf Kosten von Merger Arbitrage und Fixed Income Arbitrage herauf. Gleichzeitig bleibe die Haltung zu Global Macro und L/S Credit konstruktiv, während das Team bei Market Neutral L/S defensiv bleibe, da diese Strategie anfällig wäre für Faktorrotationen, die sich nach Einschätzung der Experten fortsetzen könnten.



"Insgesamt bevorzugen wir weiterhin Event-Driven gegenüber L/S Equity sowie Global Macro gegenüber CTA. Die hohen Bewertungen und politischen Risiken lassen vermuten, dass einige Strategien mit begrenzter Direktionalität, wie z. B. Merger Arbitrage, weiterhin einen hohen Mehrwert für die Portfoliodiversifizierung bieten", würden die Experten vom Lyxor Cross Asset Research Team schließen. (17.12.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Marktbericht von Lyxor Asset Management:"Das Blatt beginnt sich zu wenden - das gilt für die Pandemie, aber auch mit Blick auf vier Jahre unorthodoxe US-Außenpolitik", so die Experten des Lyxor Cross Asset Research Teams."Die Investoren blicken auf eine Lage im Jahr 2021, die so günstig ist wie wohl seit Jahren nicht mehr." Die Normalisierung der Weltwirtschaft dürfte sich beschleunigen, inmitten geringerer geopolitischer Unsicherheiten, immer noch reichlich vorhandener globaler Liquidität und großer angesammelter Ersparnisse, die wieder in Umlauf gebracht würden. In der Zwischenzeit dürften Bedrohungen und Verzerrungen durch beispiellose geldpolitische und fiskalische Anreize nicht sofort zu Buche schlagen.