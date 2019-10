Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Informierten Kreisen zufolge stehen die EU und Großbritannien kurz davor, einen überarbeiteten Gesetzentwurf zum Austritt Großbritanniens aus der EU zu verabschieden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Vergleich zu dem unter der ehemaligen britischen Premierministerin Theresa May ausgearbeiteten Austrittsvertag dürften die Änderungen vor allem den sogenannten "Backstop" betreffen, der eine harte Grenze auf der irischen Insel ausschließe. Selbst wenn hier eine Einigung erzielt werde, bleibe es fraglich, ob Premierminister Boris Johnson den Entwurf durch das britische Parlament bringe. Auch die EU-Staats- und Regierungschefs müssten auf ihrem Gipfel in Brüssel am Donnerstag/ Freitag zustimmen.



Die Hoffnungen auf einen geordneten EU-Austritt Großbritanniens hätten das Britische Pfund beflügelt. So sei der Euro zeitweise in den Bereich von 0,865 GBP zurückgefallen. Dem Euro seien indes Zuwächse im Vergleich zum US-Dollar gelungen. Zeitgleich sei der Risikoappetit der Anleger angezogen, was sich in Kurszuwächsen an den Aktienmärkten geäußert habe, während der Japanische Yen unter Druck geraten sei. (16.10.2019/ac/a/m)



