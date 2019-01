Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China dominierten gestern das Geschehen an den Aktienmärkten, so die Analysten von Postbak Research.Noch positiver sei die Tendenz in den USA gewesen. Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der Composite Index (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) der Technologiebörse NASDAQ seien jeweils um 1,1% gestiegen. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich um 1,0% verbessert.Die asiatischen Börsen hätten am Mittwoch ebenfalls von den positiven Signalen zur Beilegung des Handelskonflikts profitiert. Die Kurse an den chinesischen Festlandsbörsen sowie an der Tokioter Börse hätten jeweils deutlich zugelegt. In diesem Kontext setze auch der DAX heute Morgen seinen Aufwärtstrend fort. (09.01.2019/ac/a/m)