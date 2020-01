Interessanterweise scheinen positive Erträge einseitig gehäuft aufzutreten, so die Experten von Robeco. In den 24 Kalenderjahren seit 1900, in denen Renditen von mehr als 20 Prozent erzielt worden seien, seien auch in den Folgejahren hohe Erträge angefallen. Beispielsweise sei auf den Wertzuwachs von 27,5 Prozent im Jahr 1921 ein Zuwachs von 27,7 Prozent im Jahr 1922 gefolgt. Analog dazu sei es nach dem Gewinn von 36,1 Prozent im Jahr 1985 zu einem Wertzuwachs von 38,2 Prozent im Jahr 1986 gekommen.



Zudem zeige sich eine Gemeinsamkeit der Jahre mit einer Häufung von Aktienrenditen oberhalb von 20 Prozent: In dem Jahr, das diesem "Cluster" vorangegangen sei, habe sich der Aktienmarkt typischerweise negativ entwickelt (einzige Ausnahme sei 1927 gewesen). Beispielsweise habe sich 1920 ein Verlust von 26,8 Prozent ergeben und 1984 hätten sich die Kurse mit -0,1 Prozent annähernd seitwärts bewegt. Oder: Bei allen Zeiträumen mit einer Kombination aus einem Jahr mit unter dem historischen Durchschnitt liegender Rendite (nicht unbedingt negativer Entwicklung) und einem hervorragenden Aktienjahr mit Zuwächsen von über 20 Prozent habe sich im zweiten Jahr ein Durchschnittsertrag von 14,5 Prozent ergeben.



Wenn globale Aktien 2019 mehr als 20 Prozent abgeworfen hätten und die Rendite im Jahr 2018 unter dem historischen Durchschnitt gelegen habe, sei der Ertrag von 30 Prozent des MSCI World Index also nicht außergewöhnlich gewesen. Tatsächlich liege er nahe am durchschnittlichen Wert, wie er seit 1900 in solchen Konstellationen aufgetreten sei. Des Weiteren sei nicht auszuschließen, dass auch 2020 ein Jahr mit über dem historischen Durchschnitt liegenden Aktienerträgen werde.



Werde 2020 also ein weiteres Kalenderjahr mit Renditen im zweistelligen Prozentbereich, wie die Historie in solchen Situationen nahelege? Man müsse hier vorsichtig sein, da die Zahl der beobachteten Fälle recht gering sei und keine zwingenden Schlüsse zulasse. Dennoch stütze die historische Schiefe der Renditeverteilung das Basisszenario der Experten von Robeco, wonach es wahrscheinlich zu neuen Höchstständen am Aktienmarkt komme, bevor eine globale Rezession einsetze. Naturgemäß würden Anleger versuchen ihre Portfolios auf Assets auszurichten, die über Aufwärtspotenzial verfügen und dementsprechend ein asymmetrisches Auszahlungsprofil aufweisen würden. Infolgedessen seien Anleger bereit, einen Kursaufschlag für Assets mit Aufwärtspotenzial (positive Schiefe der Renditeverteilung) zu zahlen.



Das Aufwärtspotenzial habe sich aus dem ausgeprägten Kursrückgang im vierten Quartal 2018 ergeben. 2019 seien Anleger offenbar bereit gewesen, für Aufwärtspotenzial eine Prämie zu zahlen, was sich daran zeige, dass sich der Großteil des gesamten Aktienertrags aus dem Anstieg der Bewertungen ergeben habe. Es könnte nun der Eindruck entstehen, dass der Markt zu weit vorausgelaufen sei. Doch wie im Jahr 1921 habe es sich um ein Jahr gehandelt, in dem im Wesentlichen die Verluste des Vorjahres wieder aufgeholt worden seien.



Anleger sollten aber auch gängige Größen wie Bewertung, Fundamentaldaten und Stimmungsindikatoren berücksichtigen. Erstens liege die globale Aktienrisikoprämie aus relativer Bewertungsperspektive nach wie vor über ihrem historischen Durchschnitt. Unter dem Aspekt der Aktienrisikoprämie seien europäische und japanische Aktien besonders attraktiv. Zweitens sei die Positionierung der Marktteilnehmer mit Blick auf die Stimmung nach wie vor unproblematisch. So seien US-Privatanleger und Hedgefonds weniger pessimistisch geworden. Das zurückliegende Jahr mit herausragenden Aktienerträgen habe in diesem Anlegersegment und darüber hinaus möglicherweise die Befürchtung genährt, etwas zu verpassen. Eine fortschreitende Kapitulation der Skeptiker unter den Anlegern könnte die Aktienkurse 2020 weiter nach oben treiben.



Das bedeute aber nicht, dass ein weiteres Jahr mit sehr guten Aktienrenditen garantiert sei. Risiken für das optimistische Basisszenario würden die hoch erscheinenden Bewertungen am US-Aktienmarkt sowie die möglicherweise wieder zunehmenden geopolitischen Gefahren darstellen. Die zuletzt überraschend negative Entwicklung des ISM-Index für die Stimmung in der Industrie, die einen Rückgang auf 47,2 Punkte zeige, lasse bereits vermuten, dass ein Konjunkturaufschwung 2020 kein Selbstläufer sein dürfte. Optimistische Erwartungen für eine Erholung der Fundamentaldaten könnten also in nächster Zeit erneut auf den Prüfstand stehen. (13.01.2020/ac/a/m)







