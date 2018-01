Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

15,59 EUR -0,67% (09.01.2018, 14:07)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen.

(09.01.2018/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von Analyst Daniel Roeska von Sanford C. Bernstein & Co:Daniel Roeska, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien von Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) nunmehr die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co weisen darauf hin, dass die Konsensprognosen für Rynair Holdings plc. inzwischen zurückgekommen seien.Analyst Daniel Roeska glaubt, dass Ryanair die eigene Ziele für das Gesamtjahr zumindest erreichen könne.Die Bewertung der Ryanair-Aktie erscheine angemessen.Börsenplätze Ryanair-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:15,61 EUR +0,10% (09.01.2018, 13:49)