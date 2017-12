Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. Im laufenden Jahr rechnet das Management mit einer Silberproduktion von 9,5 bis 10 Mio. Unzen und einer Goldproduktion von 180.000 Unzen.

Arlington (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse von Analyst Lucas Pipes von FBR Capital Markets:Aktienanalyst Lucas Pipes vom Investmenthaus FBR Capital Markets empfiehlt die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) laut einer Aktienanalyse nunmehr zum Kauf.Die Bewertung der Aktien von Hecla Mining Co. wird von den Analysten von FBR Capital Markets als attraktiv bezeichnet. Das Unternehmen habe kürzlich eine eindrucksvolle Kostenentwicklung verzeichnet.Die Bestrebungen die Produktivität über das gesamte Minenportfolio hinweg zu steigern seien ein ermutigendes Zeichen, so der Analyst Lucas Pipes.Die Aktienanalysten von FBR Capital Markets stufen in ihrer Hecla Mining-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 5,00 USD.Xetra-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:3,23 Euro +1,29% (01.12.2017, 12:54)