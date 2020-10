Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Aktienmarkt war im September einer der stärkeren Schwellenländermärkte, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



In lokaler Währung hätten die Kurse nur vergleichsweise leicht nachgegeben (um rund 1,5%) und in US-Dollar hätten sie sogar um rund ein halbes Prozent zugelegt (verglichen mit einem knapp zweiprozentigen Minus im Schwellenländer-Durchschnitt). Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung hätten sich dabei überdurchschnittlich entwickelt. Anfang Oktober habe sich die freundlichere Stimmung fortgesetzt, getrieben vom globalen Trend und teilweise sehr guten Unternehmensergebnissen.



Etwas zuversichtlicher stelle sich inzwischen die Lage an der Pandemiefront dar. Zwar könnte man in den nächsten Wochen die USA als Land mit den meisten Infektionen überholen. Das wäre aber aufgrund der rund vierfachen Einwohnerzahl nicht so spektakulär und schlimm, wie es im ersten Moment klinge. Und, weit wichtiger, die Zahl der täglichen Neuinfektionen befinde sich seit Anfang September auf dem Rückzug und auch die Sterberate sei leicht rückläufig. Einige Einschränkungen im Kultur- und Bildungsbereich seien daraufhin etwas gelockert worden. Für eine Entwarnung sei es aber - siehe Europas zweite Welle - sicherlich zu früh. Volkswirtschaftlich verbessere sich die Lage schrittweise. Die Einkaufsmanagerindices hätten sich allesamt verbessert. Im produzierenden Bereich habe der Wert im August bereits wieder auf Expansionsniveau (52 nach zuvor 46) gelegen, bei den Dienstleistungen sei er aber noch deutlich im schrumpfenden Bereich (41,8 nach zuvor 34,2). (Ausgabe Oktober 2020) (21.10.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.