Hannover (www.aktiencheck.de) - Europäische Börsen tendierten in der vergangenen Woche unter geringen Tagesschwankungen und weiterhin unter Ausblendung schwacher Wirtschaftsmeldungen seitwärts, so die Analysten der Nord LB.



Die Berichtssaison der Unternehmen zum Q3 nehme an Fahrt auf. Angesichts der Probleme bei der Versorgung mit Rohstoffen und Vorprodukten bleibe abzuwarten, ob die immer noch hohen Erwartungen erfüllt werden könnten. Darüber hinaus stehe die EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag sowie eine Vielzahl von Wirtschaftsdaten im Fokus der Anleger. Die Analysten würden mit einer Fortsetzung der Konsolidierung bei zunehmenden Tagesschwankungen rechnen. (25.10.2021/ac/a/m)





