Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

2,84 EUR +1,25% (30.09.2021, 10:11)



Börse Oslo-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

28,88 NOK +2,78% (30.09.2021, 10:01)



ISIN Hexagon Purus-Aktie:

NO0010904923



WKN Hexagon Purus-Aktie:

A2QKGG



Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

0QJ



Kurzprofil Hexagon Purus AS:



Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (30.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) unter die Lupe.Hexagon Purus wolle die Wystrach GmbH übernehmen. Dabei handele es sich um einen System- und Lösungsanbieter für die Speicherung und den Transport von komprimierten Gasen mit einer jahrzehntelangen Erfahrung. Die Transaktion hieve Hexagon Purus auf ein neues Level.Der Kaufpreis betrage bis zu 43,3 Mio. Euro (basierend auf einem Unternehmenswert von 50 Mio. Euro). 35% des Preises werde beim Abschluss der Transaktion in bar fällig, der für das vierte Quartal 2021 erwartet werde. Weitere 35% würden in Form von Aktien zum Ausgabepreis von 33,40 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 3,28 Euro) beglichen. Der gestrige Schlusskurs der Aktie von Hexagon Purus habe mit 28,10 NOK deutlich darunter gelegen.Die Wystrach GmbH habe viele namhafte Kunden aus den Bereichen Mobilität und Industrie zu bieten, darunter Daimler, Air Liquide oder Linde. Die Produkte des Unternehmens kämen u.a. auch im Coradia iLint, dem Wasserstoff-Zug von Alstom, zum Einsatz. Die Wystrach GmbH habe im letzten Jahr Erlöse i.H.v. gut 28 Mio. Euro erzielt, unter dem Strich sei ein Nettogewinn von gut 1 Mio. Euro in den Büchern gestanden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link