4,80 EUR +17,07% (30.12.2020, 13:59)



49,90 NOK +17,41% (30.12.2020, 16:28)



NO0010904923



A2QKGG



0QJ



Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (30.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) unter die Lupe.In Q4 habe Hexagon Composites (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) die Abspaltung inklusive Listing von Hexagon Purus erfolgreich über die Bühne gebracht. Am ersten Handelstag sei der Wert deutlich über dem Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Platzierung gehandelt worden. Am Mittwoch erhalte der Börsennewcomer den nächsten Schub.Ohne Neuigkeiten sei die Aktie an der Heimatbörse in Oslo gut 17 Prozent nach oben geschnellt und habe bei exakt 51 Norwegische Kronen (4,84 Euro) ein neues Hoch erreicht. Bei 229,1 Millionen ausstehenden Purus-Aktien ergebe sich somit ein Börsenwert von gut 1,1 Milliarden Euro.Die Muttergesellschaft Hexagon Composites kontrolliere immer noch über 75 Prozent aller Anteile von Hexagon Purus. Ergo: Der derzeitige Beteiligungswert liege bei rund 836 Millionen Euro. Hexagon Composites selbst bringe jedoch lediglich etwa eine Milliarde Euro auf die Börsenwaage. Steige Hexagon Purus weiter, könnte die Beteiligung bald mehr Wert sein als der gesamte Mutter-Konzern.Bei der Hexagon Purus-Aktie sollten Interessierte eine klare Kursberuhigung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link