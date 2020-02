Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (27.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Jede noch so gute Unternehmensmeldung scheine im aktuellen schwachen Marktumfeld zu verpuffen: In diesem Fall betreffe es auch die Aktie von Hexagon Composites. Zwei neue Aufträge, einer aus Mexiko und einer aus Großbritannien, würden völlig untergehen.Ein mexikanisches Gas-Transport-Unternehmen habe bei den Norwegern TITAN-XL-Module im Gegenwert von 1,7 Millionen Dollar geordert. Damit solle CNG zu Orten transportiert werden, die keinen Zugang zu einer Pipeline hätten.Das Hexagon-Segment "Mobile Pipelines" verbuche zudem einen weiteren Auftrag. Zwei X-STORE-Module kämen in Zukunft in Großbritannien zum Einsatz. Mit diesem Hexagon Composites-Produkt solle erneuerbares Erdgas (RNG) von der Produktionsstätte zum Gasnetz transportiert werden. Die Auslieferung der Module sei für das zweite Quartal 2020 vorgesehen.In dieser Handelswoche sei die AKTIONÄR-Empfehlung bei 2,90 Euro ausgestoppt worden. An den langfristigen Aussichten habe sich für Hexagon Composites allerdings nichts geändert. Nach einer charttechnischen Beruhigung mit anschließender Bodenbildung ist die Hexagon Composites-Aktie definitiv wieder ein Blick wert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link