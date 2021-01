Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (19.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Wie aus dem Nichts sei die Hexagon Composites-Aktie im deutschen nachbörslichen Handel regelrecht durch die Decke gegangen. Auf der Handelsplattform Tradegate habe der Wert plötzlich bis zu 39 Prozent Intraday angezogen. Jedoch habe es von Unternehmens- und Analystenseite keine Neuigkeiten gegeben, die diesen Kurssprung rechtfertigen würden.Klar sei: An der Heimatbörse in Oslo sei die Hexagon-Composites-Aktie mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 71,20 Norwegische Kronen (NOK) (6,87 Euro) aus dem Handel gegangen. Damit habe der Titel nur knapp unterhalb des vor Kurzem markierten Rekordhochs bei 73,65 NOK (7,11 Euro) geschlossen.Die Entwicklung an der Heimatbörse bleibe richtungsweisend. Daher sollte der Kurssprung im nachbörslichen Handel an deutschen Börsen nicht überbewertet werden. Offenbar sei durch eine Vielzahl von unlimitierten Käufen der Kurs kurzzeitig in die Höhe geschnellt.DER AKTIONÄR habe in den vergangenen Wochen immer wieder auf das Nachholpotenzial von Hexagon Composites hingewiesen. Mutige Anleger, die dem Rat gefolgt sind, werden nun belohnt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten auf dem aktuellen Niveau nicht mehr zugreifen und einen klaren charttechnischen Rücksetzer von etwa 20 Prozent abwarten. Das Kursplus seit AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 18/20 betrage inzwischen 230 Prozent. (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link