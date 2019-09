Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (25.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Meilenstein für Hexagon Composites im US-Bundesstaat Kalifornien: Das norwegische Unternehmen habe die Zulassung für Ultra-Hochdruck-Wasserstoff-Bodenspeichertanks erhalten. Am Kapitalmarkt finde die Meldung regen Anklang, an der Heimatbörse in Oslo schnelle die Aktie um 12,7 Prozent auf 31,15 Norwegische Kronen nach oben.Dank der "CalOSHA-Zulassung" könnten nun die Verbunddrucktanks von Hexagon Composites mit einem Druck von 1.034 bar zum Einsatz kommen. Wie die Norweger mitteilen würden, würden die Ultra-Hochdruckbehälter bereits in Europa und Kanada eingesetzt.Die Genehmigung der zuständigen Behörde in Kalifornien (California Occupational Safety and Health Standards Board - kurz CalOSHA) sehe eine Lebensdauer von 20 Jahren vor. Lediglich im 15. Jahr sei eine Requalifikationsprüfung (im Rahmen von Qualitätsmanagement) durchzuführen. Dies ermögliche minimierte Betriebskosten und maximale Betriebszeit, so Hexagon Composites.Für die Aktie gleiche der Kurssprung einem Befreiungsschlag. Gelinge nun der Sprung über den Abwärtstrend, würde der Hot-Stock ein weiteres Kaufsignal generieren.Langfristig traut "Der Aktionär" den Papieren deutlich höhere Notierungen zu, so Michel Doepke. (Analyse vom 25.09.2019)