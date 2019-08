Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

2,775 EUR +5,31% (21.08.2019, 14:47)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

26,45 NOK +0,57% (20.08.2019, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (21.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Schwache Q2-Zahlen und ein verhaltener Ausblick hätten die Hexagon Composites-Aktie abstürzen lassen. Inzwischen habe sich das Papiere des norwegischen Unternehmens an einer wichtigen Unterstützung stabilisieren können und habe im heutigen Handel eine kräftige Gegenbewegung gestartet."Der Aktionär" bleibe trotz des Kursrutsches für Hexagon Composites langfristig positiv gestimmt: Dank der starken Partner, dem profitablen Geschäftsmodell und der innovativen Produktpalette könnte das Unternehmen zu einem der großen Gewinner in der Mobilität der Zukunft avancieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: