1,752 EUR +4,66% (19.03.2020, 14:13)



19,86 NOK -3,83% (18.03.2020, 16:25)



NO0003067902



904953



2HX



Hexagon Composites ASA mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (19.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA unter die Lupe.

Trotz der Corona-Krise und den damit verbundenen Risiken könne das Unternehmen einen neuen Großauftrag aus den USA vermelden. An der Börse finde die Meldung regen Anklang, zur Stunde lege die Hexagon Composites-Aktie an der Heimatbörse in Oslo rund acht Prozent zu. Sei das der Startschuss für die charttechnische Trendwende?

Die Hexagon-Geschäftseinheit Agility Fuel Solutions habe von einem US-Transitbus-Kunden einen Auftrag für CNG-Kraftstoffspeichersysteme erhalten. Gegenwert: zehn Millionen US-Dollar (etwa 115 Millionen Norwegische Kronen).

Der nordamerikanische Markt für CNG-Transitbusse wachse weiterhin stetig. Das spiele Hexagon Composites in die Karten. Seit Jahren würden die Norweger die passenden Lösungen für die CNG-Mobilität liefern. Das Geschäft sei profitabel, anders als das Wasserstoff-Segment, welches gerade aufgebaut werde.