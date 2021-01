Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

6,90 EUR +0,73% (22.01.2021, 22:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

70,15 NOK +0,57% (22.01.2021, 16:29)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:
NO0003067902

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:
904953

904953



Ticker-Symbol Deutschland Hexagon Composites-Aktie:
2HX

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (24.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Hexagon Composites und die im Jahr 2020 erfolgreich abgespaltene Geschäftseinheit Hexagon Purus könnten wieder mit größeren Aufträgen bei den Investoren punkten. Beide Aktien seien jedoch in den letzten Wochen sehr gut gelaufen, eine charttechnische Korrektur wäre durchaus gesund.Hexagon Composites habe zu Jahresbeginn die Bereiche Mobile Pipelines und Agility Fuel Solutions zusammengelegt. Die Sparte firmiere fortan unter dem Namen Hexagon Agility. Das neu geformte Segment verbuche nun einen Auftrag für TITAN-Transport-Module, der Gegenwert werde auf 5,7 Mio. USD beziffert. Die Auslieferung solle im zweiten Quartal 2021 erfolgen.Auch die erst seit einigen Wochen an der Börse notierte Hexagon Purus könne einen kleinen Auftrag vermelden. Mit New Flyer habe die Gesellschaft einen Vertrag über die Lieferung von Hochdruck-Wasserstofftanks im Gegenwert von 900.000 USD geschlossen. Die Tanks sollten in den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Elektrobussen von New Flyer für 2021 zum Einsatz kommen. Die Auslieferung beginne bereits im ersten Quartal dieses Jahres.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link