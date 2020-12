Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol Deutschland: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (14.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol Deutschland: 2HX) unter die Lupe.Mit Hexagon Purus sei die Osloer Börse am Montag um ein Unternehmen reicher geworden. Der erste Handelstag der Gesellschaft, die sich unter anderem auf Hochdruckbehälter und -systeme für Wasserstoff spezialisiert habe, könne sich absolut sehen lassen. So stehe zum Handelsende ein Kursplus von 46,5 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis der neuen Aktien auf der Kurstafel.Die Skandinavier hätten im Rahmen der angestrebten Börsennotierung neue Papiere zu 27,30 Norwegische Kronen (2,58 Euro) platziert. Das habe das obere Ende der anvisierten Spanne bedeutet. Am ersten Handelstag habe die Hexagon Purus-Aktie im Hoch sogar bei 44,00 Kronen (4,15 Euro) notiert, 40,00 Kronen (3,77 Euro) habe der Schlusskurs betragen.Insgesamt seien nun 229,1 Millionen Aktien im Umlauf. Heiße: Bei einem aktuellen Kurs von 3,77 Euro errechne sich eine Marktkapitalisierung von 863,7 Millionen Euro. In Deutschland sei die Hexagon Purus-Aktie an der Börse in München bereits handelbar."Der Aktionär" bleibt für die beiden Unternehmen langfristig klar positiv gestimmt, wobei die Tochter die wesentlich spekulativere Investmentstory bietet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link